Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись в страну. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов.

По словам Халитова, он не знает примеров того, чтобы айтишники, покинувшие Россию в последние годы, «получили какой-то зеленый билет» за границей.

«У меня есть ряд знакомых, которые давно релоцировались за рубеж и работают в тех или иных компаниях. Они переезжали туда с конкретным интересом <…> А вот ребята, которые приняли для себя это решение на фоне тех событий, которые происходят в последние годы — я не увидел каких-то хороших, положительных примеров того, что там всё хорошо и всё хорошо сложилось», — сказал Халитов.

По словам вице-президента «Ростелекома», «есть целый ряд примеров», когда люди сначала выезжали в Армению. «У них было базовое некоторое соглашение о том, что они полгода-год проживут там, а после этого будут релоцированы в Берлин или условно в Варшаву. Ну, а потом по результатам различных ассесментов, диалогов и пр., пр. в конечном итоге с некоторыми из них прощались или же предлагали в принципе пересмотреть их условия и остаться в Армении, в Грузии», — рассказал Халитов.

К тому времени в этих странах выросли цены, в том числе на арендное жилье, «и очень многие на фоне этого приняли для себя решение вернуться», отметил он.

Халитов назвал правдивой статистику по вернувшимся айтишникам, которую озвучивал министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«На мой взгляд, бо́льшая часть людей вернулась. А если она вернулась, то можно и сделать отсюда очень простые выводы: значит, что-то там [за границей] не то», — отметил Халитов.

При этом, по словам вице-президента «Ростелекома», «кадровый голод» в IT-отрасли остается.

«Если сравнивать зарплаты наших айтишников и сопоставлять их, допустим, с зарплатами в крупных европейских городах, то мы же и так находимся в каком-то смысле в топе <…> Это обусловлено как раз-таки очень высоким дефицитом на это направление. Это обусловлено в принципе очень высоким уровнем цифровой трансформации и цифровизации страны», — заключил Халитов.