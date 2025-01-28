Церковь «не дает благословения на контрацепцию», но отдельные вопросы, связанные с рождением детей, не следует обсуждать публично. Об этом RTVI заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал слова петербургского священника о том, что для «полноценных супружеских отношений» нужно не предохраняться и положиться на волю Господа.

«Здесь [в данном конкретном случае, по которому высказался священник] следует различать общую заповедь и частный случай пастырской практики, когда по каким-то объективным причинам люди не могут выполнить эту заповедь. Конечно, угроза здоровью, которая бывает в определенных случаях, является поводом для снисхождения», — объяснил Кипшидзе.

При этом, продолжил он, ни один «разумный и ответственный» священник не станет обсуждать в онлайн-формате, то есть «на общем обозрении», частные вопросы той или иной пары, особенно если он видит ее в первый раз.

«Мы поддерживаем информационные действия священников, но исходим из того, что далеко не все вопросы, касающиеся частной жизни, в том числе рождения детей, могут становиться предметом публичного обсуждения. Для этого есть частная исповедь, частная беседа со священниками, когда можно обсудить все необходимое», — подчеркнул собеседник RTVI.

Кипшидзе напомнил, что в основах социальной концепции Русской православной церкви, которые были приняты еще в 2000 году, указано: Церковь «не дает благословения на контрацепцию». И эту позицию, добавил он, разделяют и другие христианские общины, например, Римско-католическая церковь.

Если беременность угрожает здоровью женщины — например, до восстановления матки после кесарева сечения, Церковь «проявляет пастырское снисхождение», уточнил собеседник RTVI.

«И в любом случае речь идет о неабортивных средствах контрацепции. Поэтому в словах этого священника нет никакой новости. Они, учитывая те оговорки, которые я сказал, построены на общей для всех авраамических религий заповеди Божьей — “плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…”, которая была дана людям вскоре после сотворения человека», — заключил Кипшидзе.

Ранее настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы в Санкт-Петербурге Кирилл Иванов во время онлайн-трансляции заявил, что Всевышнему лучше известно, когда у супругов должен родиться ребенок. Так он ответил на вопрос одного из пользователей, считается ли грехом «супружеская близость с контрацепцией», если речь идет о «двух инвалидах, которые не могут потянуть рождение детей».

Иванов заявил, что в данном случае использование контрацепции является своего рода «обращением к Богу: “Мы тебе не доверяем”». По его мнению, нужно во всем положиться на Господа, и тот «даст все необходимое».