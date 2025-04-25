Предложенная Патриаршей комиссией РПЦ идея создания «детского интернета» вряд ли осуществима, заявил RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев согласился, что технически осуществить задумку будет сложно, отметив при этом, что идея правильная, так как дети не защищены от негативного влияния публикуемого в Сети контента.

Что предложили в РПЦ

Глава отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства РПЦ Игорь Иванишко предложил создать в России детский интернет. Он считает, что это поможет в борьбе с педофилией. С этой инициативой. по его словам, они уже обратились в Минцифры.

«Это идея создания детской платформы, то есть такой песочницы с ограниченным доступом взрослых. По сути, это создание детского интернета, где есть своя поисковая система, видеохостинг, образовательные сайты, социальные сети с ограничением доступа взрослых к этому детскому интернету», — сказал он на Форуме безопасного интернета.

Иванишко сообщил, что эти ограничения нужны, чтобы сократить число преступлений, связанных с педофилией. Часть таких правонарушений, по его мнению, «совершается сейчас через социальные сети».

Также Иванишко рассказал, что в Патриаршей комиссии РПЦ предложили запретить детям, которым нет 16 лет, регистрироваться в соцсетях, которые «не выполняют требования российского законодательства по модерации и очистке контента».

«Также нужно проработать вопрос по бесплатной установке программ родительского контроля, которую предоставляют операторы сотовой связи», — добавил Иванишко.

«Радикализировать интернет не имеет смысла»

Муртазин заявил RTVI, что такого рода идеи, как озвучил Иванишко, вполне можно попробовать реализовать, но «за свой счет». При этом он напомнил, что ни одна из подобных инициатив «не состоялась».

«Вы не знаете ни детского интернета, ни интернета для православных людей, ни для иудеев, ни для кого-то еще. Их просто не существует. Да, есть ресурсы для таких людей. Но пытаться радикализировать интернет и делать его каким-то таким местом, где надо входить в какую-то такую Сеть, наверное, это не имеет смысла», — уверен эксперт.

Собеседник RTVI добавил, что детский интернет, о котором говорит Иванишко, отличается от функции «родительский контроль» тем, что последний «не влияет на содержимое».

«Условно говоря, родительский контроль ограничивает доступ. А тут нам предлагается создать некое подобие интернета по своим правилам», — подчеркнул Муртазин.

На вопрос, с какими проблемами могут столкнуться авторы идеи, эксперт кратко ответил: «с тем, что она не взлетит».

«А она не взлетит, потому что на сегодняшний день нет успешных примеров реализации таких проектов — ни одного в мире», — пояснил он.

Что об этом говорят в Госдуме

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявил RTVI, что сама по себе концепция создания детской поисковой системы правильная, добавив, что несовершеннолетние сейчас фактически не защищены от «негативного, пагубного влияния» контента в Сети.

«Инструменты для контроля за контентом, который требуется детям, конечно, существуют, и существуют они на уровне устройства, которым пользуется ребенок. Но все-таки, если ребенок захочет получить ту или иную информацию, например, с устройства, которое не является, например, детским, его это не остановит», — добавил депутат.

Что касается технических условий для создания «детского интернета», то, продолжил Ткачев, скорее всего, ограничения должны быть на программном уровне. Он допустил, что такой проект мог бы быть представлен, например, в виде отдельного приложения.

«Сегодня есть ряд приложений детского контроля, то есть можно установить контроль на скачивание тех или иных приложений или игр. <…> Как элемент защиты детей могла бы быть и поисковая строка, как отдельное приложение, которое могло бы появиться в том же RuStore. Это очень хорошая инициатива, где будет фильтроваться контент, который будет для наших детей непагубным», — пояснил он.

При этом собеседник RTVI уточнил, что этот вопрос полностью вряд ли удастся решить с учетом «динамики развития детей и получения так называемых диджитал скилс [умение пользоваться различными технологиями и гаджетами — прим. RTVI]». Один из вариантов решения этой проблемы — чтобы «детский интернет» могли контролировать и родители.