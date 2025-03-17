В РПЦ не поддерживают идею проведения богослужений с применением искусственного интеллекта. Об этом RTVI заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем, что дегуманизация богослужений не имеет никаких оправданий. Это пространство должно оставаться пространством традиций», — сказал он.

10 марта в Финляндии впервые прошло богослужение, для которого нейросеть написала проповеди, песни, «сочинила» музыку и визуальные эффекты, а также «оживила» экс-президента республики Урхо Кекконена, который «читал» отрывок из Ветхого Завета, сообщает AP.

Необычная служба привлекла более 120 человек — больше, чем обычно в будний день.

«Обычно, когда люди говорят об ИИ, они говорят о том, что ИИ сможет сделать в будущем. Но будущее уже наступило. ИИ может делать все то, что, по мнению людей, он сможет делать примерно через 10 лет», — заявил автор инициативы, преподобный Петя Копперойнен.

По его словам, на создание 45-минутной службы он потратил несколько недель, используя различные известные нейросети.

Ранее Англиканская церковь «научила» голосового помощника Alexa отвечать на различные вопросы, связанные с религией. Ватикан выпустил «умный» браслет-четки eRosary для «технически подкованных католиков», который автоматически отслеживает прочитанные молитвы и активируется, когда человек крестится.

Для последователей иудаизма был создан «нейрораввин» — алгоритм под названием Robo Rabbi, который использует дату рождения человека, чтобы «давать ежедневные советы, основанные на соответствующей части Торы» и «помочь пользователю стать лучшей версией себя».

В Перми в храме святого апостола Андрея Первозванного использовался «Электронный звонарь» — программа, в которой были заложены 24 мелодии, в том числе праздничные, будничные, погребальные, венчальные и другие звоны.

В 2016 году во время второго Православного студенческого форума патриарх Кирилл встретился с роботом Федором (который управлялся оператором).

«Патриарх, мягко улыбаясь, смотрел на серебристого робота. Робот, не отрываясь, глядел прямо в глаза патриарху; казалось, что они изучают друг друга. Затянувшуюся паузу прервал робот — он неожиданно воздел руки вверх, к небесам, а затем протянул главе церкви раскрытую металлическую ладонь. Патриарх, не ожидавший такого, машинально потянулся ответить, но вовремя спохватился и опустил ладони на посох», — описывал событие «Коммерсантъ».

Журналист BBC спросил девушку, представляющую разработчика робота, почему Федора представляют на православном форуме, ведь принято считать, что многие ученые — атеисты. Та ответила: «Мы не атеисты. И робот — тоже не атеист, он несет только добро и мир, только в целях развития нашей молодежи».

Есть также роботы, которые «исповедуют» католицизм, — например, созданный в Токио «первый католический робот» SanTO или робот-пастор BlessU-2 в немецком городе Виттенберге.

В японском городе Киото в храме Кодай-дзи (построен еще в 17 веке) с 2019 года богослужения проводит андроид, изображающий богиню милосердия Каннон. Он может зачитывать сутры, включать религиозную музыку и даже проводить различные ритуалы — например, погребальную церемонию.

Настоятель храма отмечал: «Мы хотим, чтобы люди приходили сюда посмотреть на робота — и задумывались о сущности буддизма. Роботы превосходят нас в этой сфере. Я умру, а они вечно будут эволюционировать».