В Русской православной церкви заявили о невозможности приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Рим на похороны папы римского Франциска. Ситуацию прокомментировал в программе RTVI «Что это было» зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

На вопрос, имеет ли возможность патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехать в Рим на похороны папы римского Франциска, Кипшидзе ответил: «Ну, я бы не был так уверен, потому что на святейшего патриарха все-таки оказывается огромное политическое давление со стороны многих европейских лидеров».

По словам Кипшидзе, наиболее последовательную и единственно верную позицию занимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «который говорит, что наложение санкций на предстоятеля Русской церкви, на клириков является нонсенсом».

«Все остальные рано или поздно пытаются обвинить патриарха в том или ином, так сказать. Поэтому, на мой взгляд, визит святейшего патриарха сейчас в Италию невозможен», — отметил Кипшидзе.

Он добавил, что Святой Престол — «государствоподобное образование» с атрибутами государственной власти, а папа римский — «не только религиозный лидер, но и глава государства».

«Поэтому его похороны — это межгосударственное мероприятие», — заключил Кипшидзе.

Он также назвал эпохальным событием встречу Кирилла и Франциска в Гаване в 2016 году.

«Такие встречи до этого никогда не имели места. И думаю, что этот папа покойный, папа Франциск, запомнится, наверное, в том числе и тем, что он встретился с предстоятелем Русской Православной Церкви», — сказал Кипшидзе.

По его словам, это событие очень долго не забудется как католиками, так и верующими РПЦ.