Учительница русского языка, которая вела уроки в одной из школ в Химках в дуршлаге, действовала «по зову души» и не заслуживает наказания за свои взгляды. Об этом RTVI заявила представитель Русской Пастафарианской церкви, пастриарх Лахти Паста VII Ольга Лахтанова. При этом она отметила, что поступок педагога требует разъяснений.

Ранее Mash сообщил, что в Химках учительница русского языка Мария Андреевна вела целый день занятия с дуршлагом на голове, объясняя это тем, что верит в пастафарианство. По данным канала, во время беседы с директором женщина якобы «на полном серьезе сравнила дуршлаг с хиджабом и крестиком». Позднее Mash написал, что педагога отстранили от занятий, сейчас Минобразования проводит проверку.

Лахтанова отметила, что в Русской Пастафарианской церкви беспокоятся за педагога, которая является «приверженцем Летающего Макаронного монстра», и ее карьеру. Вместе с тем она добавила, что в таких вопросах нужно разделять «светскую жизнь, образование и высказывания на тему своих религиозных убеждений в храмах науки, где все должны быть равны».

«Я понимаю Марию Андреевну, потому что все-таки хиджабы и крестики у нас тоже наравне сейчас с наукой подаются. Видимо, как-то в этой связи она и решила обозначить свою позицию. С другими представителями пастафарианства она свои планы не обсуждала. Это какой-то ее личный позыв души, по вдохновению. Прокомментировать ее действия я не могу. Это все частная деятельность частного лица, которую мы, конечно, поддерживаем, но не совсем понимаем, зачем и почему именно так это было сделано», — сказала собеседница RTVI.

Лахтанова уточнила, что педагога не следует наказывать за то, что она «верит в летающего макаронного монстра», потому что это «никак не связано с ее знаниями по русскому языку и литературе». По ее мнению, нужно разобраться, что учительницу подтолкнуло к таким действиям, и все обсудить.

«Наказания здесь никакого быть не должно, максимум сделать ей атата. Ее личные убеждения на ее профессиональные качества никак не должны влиять. Иначе надо наказывать всех деятелей, которые в том или ином виде проповедуют свои религиозные взгляды вне зависимости от того, какая это религия. Потому что иначе получаются двойные стандарты. Давайте все-таки без этого обходиться, ибо школа не для этого. Она для того, чтобы знания получать», — сказала Лахтанова.

В 2013 году церковь Летающего макаронного монстра объявила о своей регистрации. В 2016 году в Нижнем Новгороде был открыт первый в России пастафарианский храм в честь Летающего Макаронного монстра. В том же году Минюст отказал Русской пастафарианской церкви Макаронного пастриархата в регистрации епархии в Москве.

Пастафарианство в 2005 году придумал американский физик Бобби Хендерсон. Пастафарианцы пропагандирует несерьезное отношение к религии и выступают против преподавания креационизма и теории разумного замысла в школах.