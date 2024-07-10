С 1 июля в России завершилась программа безадресной льготной ипотеки, которая позволяла заемщикам взять кредит на покупку жилья под 8% годовых. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в специальном интервью RTVI посоветовал россиянам не покупать недвижимость прямо сейчас, а воспользоваться высокими ставками по вкладам для накопления большого первоначального взноса на ипотеку.

Закрытие программы льготной ипотеки будет оздоравливать цены на рынке жилья, заявил в интервью RTVI первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«А если цены не растут, то смысла покупать жилье именно сейчас, ну, большого нет. Сейчас ставки по депозитам составляют 16, 17, 18%, а жилье не растет такими темпами. Таким образом, имеет смысл взять деньги, положить их на счет в банке, получить рост этих денег по процентной ставке, сформировать первоначальный капитал и после этого войти в ипотечную программу. Да, она будет стандартной, но платеж за счет большого первоначального взноса, он будет очень приемлемым. Вот, наверное, как имеет смысл вести себя», — посоветовал топ-менеджер Сбербанка.

По словам Ведяхина, если рост цен на жилье остановится, для рынка это уже будет хорошим знаком. В Москве такого пока нет, но по ряду регионов действительно идет снижение цен, добавил зампред правления Сбербанка.

«Мы понимаем, что снижение спроса на ипотеку будет, это нормальная ситуация. Но, с другой стороны, мы понимаем, что снижение спроса снизит давление на стоимость жилья, и таким образом надеемся, что темпы роста цен на жилье замедлятся либо остановятся, и таким образом люди, клиенты, которые хотят купить жилье, у них будет возможность поднакопить на первоначальный взнос побольше и не потерять динамику на рынке», — заключил он.

Программа ипотеки с господдержкой, которая была запущена в 2020 году в качестве меры поддержки строительной отрасли в пандемию коронавируса, перестала работать с 1 июля. Льготная программа позволяла заемщикам купить квартиру в новостройке, взяв кредит по ставке не более 8% годовых.

Директор по развитию «Сделка.РФ» Ольги Сидоренко ранее предрекла, что в ближайшее время ипотечный платеж, в среднем, может вырасти до 200 тыс. руб. в Москве и до 80 тыс. руб. в регионах.

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