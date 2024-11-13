Южнокорейский актер Сон Чжэ Рим был найден мертвым в Сеуле, пишет CNN. Ему было 39 лет.

Тело Сон Чжэ Рима у него дома обнаружил друг артиста, с которым они должны были вместе пообедать, сообщили представители полиции. По их словам, на месте смерти не было обнаружено следов насилия. Полицейские также обнаружили предсмертную записку актера.

«К настоящему моменту в ходе нашего предварительного расследования не было выявлено каких-либо следов криминальной активности. Так как его семья не захотела проводить аутопсию, мы приступим к передаче тела умершего на руки его родственников», — заявили в правоохранительных органах.

В полиции также отметили, что будут придерживаться стандартных процедур в процессе установления причины смерти. Как пишут местные СМИ, предсмертная записка актера заняла две страницы A4.

Незадолго до смерти Сон Чжэ Рим сменил статус в соцсетях и написал: «Начинается долгое путешествие». Актер сделал последнюю запись в инстаграме* в январе, его аккаунт в X (ранее — Twitter) не обновлялся с марта.

Сон Чжэ Рим приобрел популярность благодаря проектам «Красавчики из лапшичной», «Время молодых», «Маникюрный салон «Париж», «Твоя свадьба, «Кровавый роман», «Прощайте, мистер Блэк», «Эпоха чувств» и т.д. Южнокорейские знаменитости выразили свои соболезнования в связи со случившимся.

«Почему так? Я помню твою искренность. Надеюсь, теперь ты найдешь счастье и свободу», — написала в сторис Ли Юн Джи, с которой актер снялся в фильме «Здравствуйте».

Актер Чон Ын Пё, сыгравший вместе с Соном в дораме «Солнце в объятиях Луны», опубликовал их совместную фотографию и пожелал своему другу «счастливого путешествия».

«Чжэ Рим, ты был таким жизнерадостным… не могу поверить в это. Прости меня, что не поддерживал тебя и не был на связи, прости», — написал актер Пак Хо-сан.

В статье говорится, что уход из жизни таких известных артистов, как Мун Бин из группы Astro, Солли (настоящее имя — Чхве Джинри) и Ким Джонхен из группы SHINee, заставил общество задуматься о психическом здоровье и стрессе, с которым сталкиваются знаменитости в индустрии развлечений.

Несмотря на усилия компаний, работающих в индустрии развлечений, направленных на улучшение систем по поддержке ментального здоровья, включающую в себя консультационные услуги и гибкое расписание, высокий уровень конкуренции, крайне соревновательная природа южнокорейского шоу-бизнеса, а также завышенные ожидания со стороны поклонников продолжают оказывать пагубное воздействие на здоровье звезд, пишет CNN.

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