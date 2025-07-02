В российском шоу-бизнесе с начала июля разгорается скандал — певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина, в девичестве Зотеева) публично обвинила двух своих коллег — Дору (Дарью Шиханову) — в исполнении каверов на песни иноагентов и Мэйби Бэйби (Викторию Лысюк) — в пропаганде наркотиков. Журналистка Ксения Собчак напомнила Инстасамке, что и в ее песнях можно найти массу противоречащего российскому законодательству. Как на выпад Еропкиной отреагировали депутаты Госдумы — в материале RTVI.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал россиян ценить русское настоящее искусство, не уделяя внимания «участникам чертового ералаша».

«Знаете, я в собачьих свадьбах не очень хорошо разбираюсь. Поэтому, что госпожа Еропкина там себе позволяет, я не знаю. К счастью, мое чувство глубочайшей имперской эстетики петербуржца не затронуто прослушиванием бездарных композиций всех участников этого чертового ералаша. Поэтому хочу сказать: цените русское настоящее искусство», — заявил Милонов в беседе с корреспондентом RTVI.

Дора и Мэйби Бэйби уже ответили на атаку Инстасамки. Первая написала пост, в котором заявила что «распространяется ложь». Дора объяснила, что каверы выложила восемь лет назад, когда еще училась в школе. В альбомы они не входили, а публиковались в 2017 году под ником Mental Affection. В свою очередь Мэйби Бэйби разместила в Telegram юмористический ролик с размышляющей девушкой и подписью «Когда три года думаешь, какой бы выдумать донос». Так певица намекнула на дисс, который записала на Инстасамку три года назад.

Более многословно высказалась по поводу конфликта певиц председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По мнению депутата, у Инстасамки нет морального права осуждать и поучать артисток с учетом содержания ее собственного творчества и облика.

«Есть такое древнее выражение: врач, исцелись сам. Сам человек, который претендует на роль нравственного наставника, морализатора, как минимум, должен сам быть таковым. В любом случае далеко не каждый высказывающий претензии, занимающийся нравоучением вправе это делать. Иначе — есть такое тоже правило, эффект бумеранга — получит ответную реакцию», — сказала Останина.

Главе думского комитета представляется еще более неуместным поведение Инстасамки с учетом факта продолжающейся СВО, в условиях которой российскому обществу следовало бы объединиться, а не разобщаться.

«Я вообще бы сегодня к представителям шоу-бизнеса обратилась бы со следующим. Вы знаете, идет война, у нас в Государственной думе вчера открылась выставка о преступлениях киевских фашистов против мирных граждан Донбасса. Если до этого выставки были посвящены подвигам наших бойцов, то здесь — мирные люди. И в глазах детей, женщин, стариков мало слез, люди не плачут, но они не улыбаются — безэмоциональные люди, а в глазах только одна надежда. И когда смотришь на эту выставку, думаешь, „Господи, ты выйдешь за пределы Думы, и люди будто не понимают, что сегодня идет большая война“. Поэтому даже обсуждение этих тем, с моей точки зрения, сегодня настолько неуместно у нас в обществе, а тем более, поименованные Инстасамки и прочие самцы и прочее», — заявила Останина.

Депутат отметила, что ей бы хотелось говорить о происходящем на СВО, в том числе о фотокорреспондентах, которые, рискуя жизнью, рассказывают об этих событиях. В заключение Останина предложила «взять мораторий на морализаторство тем людям, у которых рыльце в пушку».

Политолог Сергей Марков 2 июля написал в своем телеграм-канале, что писание доносов «с патриотических позиций» не делает человека патриотом, а занимаются этим те, кто ловит сиюминутную выгоду и сводит личные счеты.

«Вот таких конъюктурных ультрапатриотов сейчас много. Но мы знаем, что при любом повороте истории они побегут нас предавать. Вот этот как бы патриотизм с глазами навыкате и пеной у рта — это не наше. У честных настоящих патриотов как мы, спокойная улыбка и озабоченность во взгляде от многочисленных проблем, а не пена у рта», — заявил Марков.