Российская сторона проявила «долю лукавства», когда заявила, что была обманута в вопросе соблюдения Киевом Минских соглашений. Такое мнение в программе RTVI «Что это было?» выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Говоря о политическом отдалении друг от друга Украины и России, он напомнил, что для Москвы главной целью было обеспечение собственной безопасности.

«И мы пошли на крайние меры, исчерпав весь арсенал ресурса. Вот сейчас говорят, что нас обманули с Минскими соглашениями и так далее. Вы знаете, мне кажется, что здесь есть некая доля лукавства, в том числе и с нашей стороны. Ну, что значит «обманули»? Что ж, мы такие доверчивые и такие легковерные, такие неопытные?» — сказал сенатор.

Он предположил, что Москва не осознавала своей готовности к «лобовому противостоянию» и стремилась оттянуть его всеми силами, «посылая сигналы о том, что мы хотели бы выйти на какое-то мирное урегулирование».

«Нашим сигналам не то, чтобы не захотели следовать. Нас просто, как выяснилось, не захотели слушать», — добавил Денисов.

Сенатор также подчеркнул, что отдаление коснулось не всех территорий Украины, так как на востоке страны и в Крыму наблюдается «прямо противоположный процесс».