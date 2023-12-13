Влияние сериала «Слова пацана» на молодежные субкультуры преувеличено. Такое мнение в интервью RTVI выразил секретарь ОНК Москвы и член Совета по правам человека при президенте России Алексей Мельников.

«„Слово пацана“ я не смотрел, хотя жена очень рекомендует. Посмотрю как-нибудь. Но я думаю, что влияние вот этого сериала на молодежь преувеличено», — сказал он.

Мельников также отметил, что в настоящий момент с подростками в колониях для несовершеннолетних работают «на уровне неплохих детских оздоровительных лагерей» и выразил уверенность, что институт пробации позволит добиться успехов в вопросе их ресоциализации.

«Влияние тюремной субкультуры там, конечно же, пресекается. Я был, по-моему, в Можайской исправительной колонии, и каких-либо подобных проявлений я там не увидел. Но бывает всякое, вот даже бунт там, по-моему, был лет пять назад», — отметил член СПЧ.

Говоря о ситуации в школах, Мельников обратил внимание на прогресс в том, что касается отношения к тюремной субкультуре.

«У меня ребенок ходит в школу в обычную, пока я на нем не увидел какое-то отражение тюремной субкультуры <…>, хотя в моем возрасте, когда я ходил в школу, еще там году в 2005-м, она, конечно, проявлялась так или иначе в самых разных образах», — подчеркнул он.