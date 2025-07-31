В США ученые разрегистрировали небывало длинный разряд молнии. Спутник зафиксировал этот разряд длиной 829 километров еще в 2017 году, однако известно об этом стало только теперь, при проверке архивных данных.

«Мы называем это мегавспышкой молнии и только теперь начали выяснять механику того, как и почему это произошло», — объясняет Рэнди Цервени из Университета штата Аризона.

Цервени с коллегами изучает самые протяженные грозовые разряды на поверхности Земли, используя космические средства наблюдения. Рекордно длинный разряд молнии произошел в октябре 2017 года, он прошел вдоль Великих равнин США — от восточного Техаса то Канзаса, его длина составила 515 миль (829 километров), что стало рекордом в истории наблюдений за молниями.

По длине он превысил предыдущий рекордный разряд, который был зафиксирован в апреле 2020 года — тогда молния протянулась над штатами Миссисипи, Луизиана и Техас на расстоянии 770 километров.

Ученые отмечают, что рекордный разряд 2017 года оставался незамеченным до той поры, пока ученые не стали перепроверять архивные данные с метеорологического спутника GOES-16, работающего с ноября 2016 года.

«Вероятно, что случаются и более мощные разряды, которые мы сможем наблюдать по мере накопления высокоточных данных о наблюдениях молний», — считает Цервени, работающий также во Всемирной метеорологической организации.

Ученые отмечают, что десятилетиями при изучении молний специалисты полагались на наземные средства, в том числе антенны, которые фиксируют радиосигналы от разрядов. Измеряя время распространения сигнала до разных антенн, они оценивали длину разрядов молний.

Появление в 2017 году специальных спутников позволило вести постоянный космический мониторинг разрядов молний из космоса и аккуратно измерять их длину на масштабах целых континентов. «Наши погодные спутники несут очень точное оборудование по регистрации молний, которое мы можем использовать с точностью до миллисекунды, с момента, когда вспышка началась и пока она распространяется», — пояснил Цервени.

Принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США геостационарный спутник GOES-16 детектирует порядка 1 млн вспышек молний ежедневно.

Длина большинства регистрируемых вспышек молний не превышает 15 километров. Мегавспышками молний называют разряды, чья длина превышает порядка 100 километров — на их долю приходится менее 1% разрядов.

Такие разряды рождаются во время долгоживущих бурь, которые длятся 14 и более часов, широких по размеру.

Эти горизонтальные разряды на своем протяжении имеют от пяти до семи вертикальных, бьющих в землю ответвлений. Изучение молний помогает лучше узнать механизмы их возникновения. Только в США молнии ежегодно становятся причиной гибели 20-30 человек.