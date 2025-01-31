Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) выставили на продажу 12 экспонатов военной техники, которые хранятся в музейном комплексе, из-за отсутствия спецплощадки, а также, чтобы избежать трат на ее содержание и ремонт. Об этом RTVI сообщил глава городского округа Иван Соломин.

«В связи с необходимостью финансирования расходов на содержание и ремонт данного имущества, а также по причине отсутствия специализированных площадок для экспонирования, администрацией городского округа Верхняя Пышма принято решение о его отчуждении», — объяснил он.

Начальная цена списанной техники установлена в соответствии с законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчета об оценке, уточнил Соломин.

Согласно документам лота, на продажу выставили:

четыре 37-миллиметровые автоматизированные зенитные пушки (все они демилитаризованные, за каждую из них власти просят по 831 250 рублей);

планеры самолетов МиГ-31, Су-17М4, Су-24, Л-39 (каждый — по 1,9 млн рублей);

планеры вертолетов Ми-24В и Ми-8ИВ (каждый — по 4 508 080 рублей);

бронированный тягач БТС-4А (2 517 500 рублей);

танк Т-55 (3 887 393 рубля).

Списанная техника находится на территории Музея военной техники, ее выставили на продажу в рамках приватизации муниципального имущества округа. Постановление о приватизации было утверждено городской думой 12 декабря 2024 года.

Заявки на торги закончат принимать 17 февраля, нового владельца техники определят 18 февраля. Шаг аукциона от начальной цены составит 1,3 млн рублей.

В 2019 году «Коммерсантъ» писал, что Гостехнадзор (подчиняется Минсельхозу) прекратил регистрацию списанных боевых машин, в том числе советских БТР, бронированных разведывательно-дозорных машинах (БРДМ), некоторых видах танков и так далее. В Минсельхозе, как уточнялось в статье, заявили, что регистрация боевой и специальной техники «недопустима», при этом ранее зарегистрированные машины признаются зарегистрированными «в нарушение законодательства».

По данным газеты, в итоге возникли проблемы у реставраторов Военно-технического общества, а также у военно-патриотического парка «Патриот» Минобороны.

Замглавы ассоциации производителей спецтехники «Росспецмаш» Вячеслав Пронин в разговоре с «Ъ» выдвинул версию, что позиция Минсельхоза связана с тем, что если раньше Гостехнадзор «закрывал глаза» на то, что владельцы списанной бронетехники не проходят проверки, то сейчас ситуация изменилась. Он отметил, что они поддерживают такой подход, так как на «этих машинах потом катают туристов, они выезжают на дороги».