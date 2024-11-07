Спектакль «Иисус Христос — суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера» показали в Благовещенске 7 ноября, несмотря на требования православных активистов запретить его под предлогом оскорбления чувств верующих. Постановка «не приносит ничего кроме добра и просветительского действа», а претензии активистов «не волнуют» руководство и коллектив театра, заявила RTVI его директор Тамара Малышева.

«Эти люди, они что, карательные органы у нас? Мы больше 30 лет работаем и всегда достаточно успешно, но нам иногда портят кровь вот такие господа. Ну что делать, видимо, они ставят себе такую задачу. <…> И самое мерзкое, что они еще используют ситуацию и спекулируют на ней», — сказала она.

Как считает Малышева, выводы о качестве спектакля и его восприятии зрителями можно делать по тому, что залы «практически всегда» заполняются в среднем на 80%. «Вот у нас [в Благовещенске] сейчас идет спектакль, и кроме позитива просто ничего нет. Вот о чем они говорят?» — отметила она.

На вопрос о том, повлияла ли критика активистов на заполняемость зала в Благовещенске, директор ответила, что «не контролирует эту ситуацию», поскольку театр дает там гастроли по приглашению фирмы-организатора из Екатеринбурга.

«Нас пригласили, и мы с удовольствием и радостью в полную силу работаем. И мы уже не впервые в Благовещенске и вообще в этих краях», — пояснила Малышева.

Малышева сообщила, что не получала никаких писем с претензиями и критикой в адрес спектакля. Ранее сайт Amur.life написал, что письма «возмущенных благовещенцев» были перенаправлены руководству театра.

«Мне лично ничего не было направлено, а если бы даже и было, я бы первую строчку и последнюю [прочитала] — и до свидания. Не более, зачем буду себе укорачивать жизнь?» — порассуждала Тамара Малышева.

«Если они верующие христиане, если таковыми они себя считают и позиционируют, то как-нибудь бы потише, потеплее, породнее к людям, а не вот это все», — подытожила она.

Попытки запрета рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Ранее «православные амурчане» направили письмо в прокуратуру, а также в администрации региона и Благовещенска, в котором потребовали отменить показ рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» на концертной площадке Grand Arena Ostrova 7 ноября, пишет Amur.life. За неделю до представления они также опубликовали петицию на сайте Change.org. На момент выхода этой статьи она собрала 193 подписи.

В письме выражается мнение, что «по своему сюжету рок-опера является непрерывным богохульством и попиранием сакральных смыслов, в опере насмехаются и глумятся над святыми образами верующих православных людей». Авторы обращения считают, что в опере «превознесен» Иуда, а слово «суперзвезда» в ее названии оскорбляет Христа, поскольку ставит его «в один ряд с пошлым шоу-бизнесом, рок- и поп-суперзвездами, где главной целью являются деньги и извлечение прибыли». Составители письма выразили возмущение, что этот спектакль показывают в то время, «когда десятки тысяч православных людей по всей области молятся о наших воинах в зоне проведения СВО».

Некоторые фразы в письме амурских «православных христиан» в точности совпадают с формулировками, которые использовали еще в 2016 году общественники движения «Семья, любовь, Отечество», также пытаясь запретить постановку рок-оперы петербургского театра. Их усилиями тогда удалось отменить показ в Омске. При этом в РПЦ заступились за спектакль, заявив, что «Церковь не подавляет творчество, благословляя художников, вдохновляющихся евангельскими сюжетами в своих произведениях». Президент Владимир Путин тогда заявил, что у омских властей не было оснований для запрета этого произведения, и отметил, что «даже в советское время его никто не запрещал».

Постановку также осудил амурский священник, настоятель православного прихода села Возжаевка Олег Родионов. Он назвал рок-оперу «бесовским шабашем» и заявил, что «власть имущие» будут стоять в ряду «растлителей и распинателей Христа».

Заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Перов в ответе авторам жалобы сообщил, что по федеральному закону в полномочия органов местного самоуправления не входит регулирование деятельности по проведению концертных программ. Вместе с тем руководству концертной площадки из мэрии направили рекомендацию «не допускать в репертуарном плане программы, которые могут вызвать риски, связанные с распространением деструктивной идеологии».

Концертный промоутер Яна Кряжевских, с которой связался Amur.life, сообщила что концертная площадка в Благовещенске не имеет права отменять или расторгать договор аренды с театром «Рок-опера», потому что для этого нет правовых оснований — в частности, он не является организацией-иноагентом, его деятельность не запрещена.