В Анкаре произошел взрыв у здания корпорации TUSAŞ, отвечающей за производство военных самолетов и космического оборудования, сообщает агентство IHA. Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее терактом, добавив, что есть погибшие и раненые.

Инцидент произошел в районе Кахраманказан, где находится предприятие Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). IHA пишет, что на месте происшествия очевидцы слышали взрыв, также раздавалась стрельба, туда прибыли отряды силовиков, пожарные и врачи. Evrensel уточняет, что взрывов было два.

Глава МВД республики заявил, что в Анкаре был совершен теракт, «есть погибшие и раненые». Других подробностей он не привел. Прокуратура Анкары начала расследование. В Министерстве юстиции Турции подтвердили информацию о начале расследования, отметив, что «решительно осуждают и проклинают террористическую атаку», совершенную в Анкаре.

Как пишет CNN TURK, группа террористов подъехала к воротам предприятия на машине, взорвала ее и устроила перестрелку с охраной, минимум два человека погибли. Среди нападавших также есть женщина. Портал Ekonomim сообщает, что пострадавшие при взрыве были доставлены в больницу. Их число не называется.

Газета Sabah позднее сообщила, что нападавших было трое, двое из них ликвидированы. Официально эта информация не подтверждалась.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что до сих пор ведутся бои силовиков с террористами, последние, вероятно, прорвались в здании компании Tusas и захватили заложников, включая инженеров. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, нападавшие согнали в одну из комнат не менее девяти заложников.

Ранее сообщалось, что персонал предприятия укрылся в бункере. NTV также сообщает, что террористы, по последним данным, вооружены автоматами и пистолетами. По предварительным данным, за нападением может стоять Рабочая партия Курдистана, которая признана в Турции экстремистской.

TUSAŞ отвечает за технологические разработки в сфере авиации и космической промышленности в Турции. Среди производимых ею компонентов — детали для крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380 и военного транспортного самолета Airbus A400M.