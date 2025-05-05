По российскому запросу в Анталии задержан бывший управляющий ингушским филиалом Социального фонда России Ислам Сейнароев, сообщили источники RTVI.

Следственный департамент МВД считает его, одним из организаторов миллиардных хищений из Социального фонда, вместе с Магомед-Баширом Калиматовым, братом главы Ингушетии Махмуда Калиматова.

По данным RTVI, Сейнароева сопротивления при задержании чиновник не оказал.

В Турции, как отметили источники, Ислам Сейнароев чувствовал себя в полной безопасности и, по оперативным данным, в компании с одним из бывших заместителем министра МВД Ингушетии занялся оптовыми поставкам клубники и бананов, сдавая попутно в аренду и принадлежащие ему виллы.

В обязательных декларациях чиновника, размещенных на сайте Социального фонда (СФ) никакой зарубежной недвижимости не указано.

Задержанного по запросу российской стороны бывшего руководителя ингушским управлением СФ сейчас готовят к экстрадиции.

Расследованием махинаций с деньгами Социального фонда Следственный департамент МВД занимается с февраля 2023 года. В деле почти сорок фигурантов, которые обвиняются в создании и участии в преступном сообществе (ОПС). Практически все они бывшие сотрудники ингушского управления «Почты России» и Социального фонда. Создателем ОПС, считается брат нынешнего главы республики: Магомед-Башир Калиматов. Общий ущерб от действий чиновников превышает 2 млрд рублей.

Ислама Сейнароев, по данным RTVI, следствие считает вторым по значимости лицом в коррупционном сообществе — чиновник выступал, по версии следствия, связующим звеном между организатором ОПС и ее рядовыми членами.

Также предполагается, что бывший глава ингушского управления СФ возможно осведомлен как о механизме легализации похищенных средства, так и о наличии коррупционных связях ингушских чиновников с сотрудниками центрального аппарата Социального фонда и «Почты России».