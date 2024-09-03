В Тверской области в районе Мигалово сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в региональных телеграм-каналах.

По информации очевидцев, в этот момент якобы с одной стороны также раздавался звук летящего беспилотника.

Телеграм-канал «Тверь. Происшествия» пишет, что на протяжении десяти минут работала система ПВО, раздавались звуки стрельбы. По информации канала, в районе Мигалово находится аэродром.

Как отметил телеграм-канал SHOT, первые залпы раздались около 23:00 мск, до этого был слышен характерный звук полета БПЛА. По данным канала, было сбито несколько воздушных целей.

По информации телеграм-канала Mash, украинский беспилотник пытался атаковать аэродром. По воздушной цели открыли огонь из стрелкового оружия.

Власти региона и Минобороны пока не комментировали эту информацию.

Согласно данным из открытых источников, в Мигалово находится военный аэродром. Там якобы базируется 196-й военно-транспортный авиационный полк, в составе которого числятся Ан-22, Ан-12, Ан-26, Ил-76.

— 1 сентября украинские дроны попытались атаковать Конаковскую ГРЭС в Тверской области. На территории предприятия возникло возгорание. Региональные власти сообщили, что в районе Конаково было перехвачено пять беспилотников.

— В ночь на 1 сентября украинская сторона совершила самую массовую с начала военной операции атаку на российские регионы с помощью беспилотников: в общей сложности, по данным Минобороны, было сбито 158 БпЛА самолетного типа. Больше всего дронов — 46 — было уничтожено над Курской областью.