Национальная ассамблея Южной Кореи 9 января приняла закон, запрещающий употребление собачатины в пищу, разведение собак на мясо, их забой и продажу, сообщает агентство Yonhap. Это положит конец практике поедания собак, которая резко начала терять популярность еще несколько десятилетий назад.

Принятый южнокорейским парламентом закон запрещает разводить, забивать и продавать собак на мясо. За него проголосовали 208 депутатов, двое воздержались.

Инициативу совместно поддержали Партия народной власти (ПНП) ​​и основная оппозиционная Демократическая партия (ДП), указывая на растущую осведомленность общества о правах животных и роста числа владельцев домашних питомцев в стране. О том, что правящая партия «Сила народа» согласовала законопроект с правительством, стало известно еще в ноябре.

В поддержку закона активно выступала первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи, напоминая, что пресечение практики употребления собачатины в пищу было одним из пунктов предвыборной программы президента Юн Сок Ёля. Глава государства с супругой известны своей любовью к домашним животным, они держат у себя четырех собак и трех кошек.

Закон предусматривает предоставление субсидий в помощь людям, которые лишатся работы из-за запрета на собачье мясо: они получат возможность пройти курсы переквалификации и получить другие профессии.

Наказание за нарушение запрета начнет в полной мере действовать с 2027 года — это тюремный срок до двух лет или штраф на сумму до 30 млн вон (около $22,8 тысячи). На ближайшие три года в стране вводится льготный переходный период, в течение которого участники бизнеса по производству собачатины обязаны свернуть деятельность.

Согласно госстатистике, в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм и скотобоен, 34 предприятия по переработке мяса собак, 219 специализированных дистрибьюторов мясного сырья и около 1,6 тысячи ресторанов с блюдами из собачатины в меню.

Защитники прав животных приветствовали решение Национальной ассамблеи. «Мы считаем, что этот запрет знаменует собой важный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных», — сказал представитель местного отделения правозащитной организации Humane Society International Ли Сан Гён.

Ранее решения о запрете деятельности, связанной с производством собачатины, принимались в Южной Корее на уровне отдельных судебных исков. Так, в 2018 году суд города Пучхон обязал владельцев местной собачьей фермы закрыть ее, поскольку они «убивали животных без причины». Иск против фермеров подавали активисты организации, защищающей права животных.

Употребление мяса собак в пищу долгое время считалось неотъемлемой частью традиционной южнокорейской кухни. Его приверженцы настаивали на том, что различия между домашними животными и скотом являются субъективными. По данным на начало XXI века в стране ежегодно забивали в среднем 2-2,5 млн собак. Особой популярностью в Южной Корее пользовался суп из собачатины посинтхан (кэджангук), который, как было принято считать, способствовал укреплению иммунитета и потенции.

Важную роль в формировании негативного отношения к собакоедению со стороны властей Южной Кореи сыграла французская актриса и правозащитница Брижит Бардо. В преддверии чемпионата мира по футболу, который проходил в Сеуле в 2002 году, она заявляла, что «нация, которая ест собак, — это нация дикарей», а «употребление в пищу собак не может считаться культурой, потому что культура — это написание музыки, как это делал Моцарт». Бардо провела в южнокорейской столице несколько акций, требуя запретить разведение собак на убой, из-за чего, по ее же словам, получила тысячи угроз.