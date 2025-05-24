Тело умершего в возрасте 85 лет писателя-фантаста Юрия Никитина заморозят, чтобы он мог «вернуться к жизни в будущем». Об этом сообщила в «ВК» его вдова Лилия Никитина.

Женщина рассказала, что автор книги «Трое из леса» умер 23 мая в 9:40. По ее словам, «слишком много сил отняла операция и их не хватило на восстановление».

Никитина рассказала, что ее супруг в своих произведениях неоднократно обращался к теме «преодоления смерти через достижения будущего, веря, что наука когда-нибудь найдет решение проблем, неодолимых сегодня».

«Это убеждение в торжестве человеческого разума над биологическими ограничениями стало не только литературной темой, но и личным жизненным кредо. Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития», — сообщила она.

Вдова писателя попросила читателей, коллег и всех неравнодушных людей помочь со сбором денег на процедуру, которая «требует значительных финансовых затрат».

«Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей», — добавила Никитина.

Юрий Никитин — один из основоположников «славянского фэнтези». Он написал более 40 романов, среди которых «Трое из леса», «Троецарствие», «Трансчеловек», «Я живу в этом теле», «Проходящий сквозь стены», «Странные романы» и «Фарамунд». Некоторые произведения он издал под псевдонимом Гай Юлий Орловский. По мотивам его книг разработали онлайн-игру «Троецарствие».