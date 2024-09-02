Телеканал ТНТ приступил к съемкам «Небриллиантовой руки», ремейка комедии Леонида Гайдая, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». В ленте, которую хотят показать на Новый год, сыграли Никита Кологривый и Тимур Батрутдинов. Комментируя это событие, первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RTVI заявила, что ей жаль, когда «портят хорошее кино».

«Я за то, чтобы не переснимать старую классику, тем более замечательные комедии, до сих пор пользующиеся популярностью у зрителей. Не думаю, что у фильма будет большой успех, но пока рано говорить, надо посмотреть, что же они такое сняли. А вообще жалко, что портят хорошее кино», — сообщила парламентарий.

По ее мнению, те, кто раз за разом переснимает советскую классику, просто «пытаются въехать в рай на старом бренде».

Авторы ремейка «Бриллиантовой руки» ранее выпустили «СамоИронию судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все». Как сообщает пресс-служба телеканала, сюжет будет следующий: Семен Горбунков (его сыграет Батрутдинов) попадает в Дубае к контрабандистам, которые наложат ему гипс с новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом». Также главного героя задержит французский полицейский, так как примет его за основателя Telegram Павла Дурова.

По словам создателей, в картине будет много отсылок к другим популярным фильмам, сериалам, мемам и явлениям поп-культуры, в том числе к Джокеру и Харли Квинн, «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию». Сам ремейк жанрово вдохновлен бондианой, так что главный герой превратится в спецагента с кодовым именем «007-ен Семенович», пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Контрабандистов Гену Козодоева и Лелика сыграют певец Алексей Воробьев и актер Максим Лагашкин. В оригинальном фильме этих персонажей воплотили, соответственно, Андрей Миронов и Анатолий Папанов, Горбункова сыграл Юрий Никулин. В ремейке также заявлен Никита Кологривый, но в какой роли, пока не объявлено.

Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, в разговоре с NEWS.ru пожелала авторам ремейка, чтобы «вторая версия была не хуже первой». Однако сын народного артиста СССР Юрия Никулина, худрук Московского цирка Никулина Максим Никулин заявил тому же изданию, что выступает против переосмысления комедии Гайдая: «Кто-то хорошо сказал: нельзя ни в коем случае искать успех там, где ты уже нашел его».

«Небриллиантовая рука» станет третьим ремейком ТНТ к Новому году. В 2022 году телеканал показал 31 декабря свой проект «СамоИрония судьбы!» по мотивам «Иронии судьбы», а в 2023-м — музыкальную ленту «Иван Васильевич меняет всё!», основанную на комедии «Иван Васильевич меняет профессию». «Иван Васильевич меняет всё!» стал самым популярным телефильмом 2023 года среди россиян в возрасте от 10 до 45 лет по городам с населением свыше 100 тысяч человек.