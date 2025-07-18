Председатель родительского комитета «Совет профсоюзов» Александра Тищенко подала в Тверской суд Москвы иск о защите чести и достоинства к народному артисту России и первому зампреду комитета Госдумы по культуре Дмитрию Певцову. В разговоре с RTVI Тищенко обвинила актера в бездействии, оскорблениях и халатности.

По данным газеты «Московский комсомолец», в 2024 году Тищенко хотела спасти от закрытия драматический театр «Мел» в районе Отрадное, существовавший 30 лет. С этой целью она неоднократно пыталась попасть на прием к Певцову, однако добиться результата не удалось, театр закрылся.

По словам Тищенко, Певцов, выдвигаясь в Госдуму в 2021 году, обещал, что театр «будет жить».

«Он клялся-божился, что будет защищать и отстаивать театр, когда баллотировался, а в депутатах он сказал и сделал все ровно наоборот — что не будет этого театра под какими-то надуманными предлогами», — заявила RTVI глава «Совета профсоюзов».

Тищенко утверждает, что Певцов «встал на сторону чиновников, которые по надуманным причинам, обстоятельствам, закрыли театр», и «даже не стал разбираться».

«Даже когда мы ему документы принесли уже лично, он на видео велел нам ими подтереться, понимаете? Поэтому мы были возмущены до предела, ждали какое-то время каких-то изменений, но все тщетно», — отметила активистка.

По ее словам, Певцов отказал жителям района в личном приеме, а его помощницы «достаточно длительное время обманывали» защитников театра «Мел».

Тищенко заявила, что она и директор театра Елена Махонина столкнулись с оскорблениями, и усомнилась в том, что конфликт можно урегулировать без суда. Певцов якобы назвал Махонину «недееспособной» в качестве администратора, пишет «МК» со слов истицы.

По словам Тищенко, подобное «недостойное поведение» со стороны депутата «фактически вынудило» ее обратиться в суд. Женщина требует возместить ей 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. Иск Тищенко был зарегистрирован 14 июля, дата его рассмотрения не назначена.

Дмитрий Певцов не комментировал поданный против него иск.

Счета на сотни тысяч: почему закрыли театр

Театр «Мел» с 1994 года располагался на первом этаже жилого дома на улице Декабристов. В репертуаре театра было около 50 спектаклей для детей и взрослых, там работали театральные студии.

Директор и основатель учреждения Елена Махонина рассказывала, что с 2012 года театр «постоянно пытались или закрыть, или выгнать» из помещения. После того, как Госпожнадзор выявил отсутствие в помещении систем пожаротушения и дымоудаления, театр начали «обкладывать большими штрафами», говорила Махонина.

При этом систему пожаротушения должен был устанавливать собственник помещения, то есть районная управа, в оперативном управлении которой оно находится, объясняла адвокат Юлия Козловская.

В марте 2021 года Арбитражный суд Москвы обязал управу Отрадного установить в театре противопожарное оборудование. По мнению Махониной, именно это обстоятельство «послужило поводом для дальнейших разногласий».

В том же году районные власти не допустили театр к участию в конкурсе на помещение. В управе заявили, что заявка учреждения «не соответствовала требованиям». Следующие три года «Мел» пытался доказать, что конкурс прошел с нарушениями, и дошел до Верховного суда, но проиграл.

Власти потребовали освободить помещение на улице Декабристов и выставили театру счет за коммунальные услуги: сначала в размере более 1,5 млн рублей, затем ― еще на 700 тыс., рассказывала Козловская. Осенью 2024 года театр «Мел» выселили. Сейчас труппа играет спектакли на разных площадках и ищет постоянное помещение, говорится на сайте театра.