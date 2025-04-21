Иностранцев в России чаще всего судят за подделку документов, кражи и по “наркотическим” статьям. Это следует из данных судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомился RTVI. Большая часть осужденных иностранцев — граждане стран СНГ.

В 2024 году в России вынесли приговоры 21 953 иностранным гражданам и лицам без гражданства, 20 152 осужденных были гражданами стран СНГ, следует из данных судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомился RTVI. Этот показатель немного снизился в сравнении с 2023 годом: тогда в России по всем составам УК осудили 22,4 тыс. иностранцев, 20,5 тыс. из которых были гражданами стран СНГ. С 2020 года число приговоров иностранцам стабильно росло, а после пика в 2023 году началось снижение.

Чаще всего в 2024 году иностранцев судили за подделку документов (ст. 327 УК РФ). Приговоры по этой статье получили 5 522 человека. На втором месте осужденные за кражи — их в 2024 году было 3 593 человек. По “наркотическим” статьям в 2024 год приговорили 3 322 граждан СНГ, в том числе 2 463 человека по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ (ст. 228.1 УК РФ) и 859 человек по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств (ст. 228 УК РФ).

В топ-10 самых частых преступлений, которые иностранцы совершали в России, попали грабеж (ст. 161 УК РФ), управление транспортным средством в нетрезвом виде ранее судимым лицом (ст. 264.1 УК РФ), незаконное пересечение госграницы (ст. 322 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом (ст. 111 УК РФ), и мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Чаще всего осужденные получали основное наказание наказание в виде штрафа: такой приговор вынесли 9 462 иностранцам, включая 9 178 граждан стран СНГ.

Лишению свободы подвергся 8 161 иностранный гражданин, в том числе 7 229 иностранцев из стран СНГ. Последних российские суды чаще всего отправляли в колонию на срок от 5 до 8 лет. К такой мере приговорили 1753 человек. Самое строгое наказание — пожизненное лишение свободы — получили пятеро граждан из ближнего зарубежья.

Условные сроки иностранцам российские суды назначают существенно реже: в 2024 году к такому наказанию приговорили только 1219 иностранцев, в том числе 1021 из стран СНГ.