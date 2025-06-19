Удары Израиля по объектам инфраструктуры привели к тому, что в Иране повсеместно отключается электричество, что влияет на работу банковской системы, интернета, магазинов, АЗС, а также провоцирует перебои в поставках продовольствия. Большинство жителей страны не понимают, что происходит, при этом не могут уехать. RTVI.US выяснил, как живет Иран в условиях масштабных израильских атак.

Житель Шираза Али, с которым удалось связаться RTVI.US, рассказал, что возможно, основная проблема, с которой столкнулись местные — невозможность снять наличные. По его словам, пока ЦАХАЛ наносит удары ракетами и беспилотниками банки Ирана подверглись массовым кибератакам, сейчас обналичить можно ограниченное количество денег можно только в банкоматах, кассы попросту пусты.

«Я иду в банк, чтобы снять немного денег, с семью разными картами. С каждой карты можно снять $2 в день, или 200 тыс. туманов. Вы можете это представить? В банках нет денег», — рассказал Али.

Он отметил, что Израиль уничтожает в первую очередь иранскую энергетическую и отсутствие электричества может привести к тому, что в банкоматах нельзя будет снимать наличные. По словам Али, даже если есть деньги, то их сложно потратить. Количество бензина на заправочных станциях ограничено, а в магазинах — продуктов.

Кроме того, Али сообщил, что в Иране плохо работает интернет и почти невозможно загружать видео. Особенно тяжело подключаться к зарубежным мобильным приложениям, даже через VPN-сети, жители Тегерана.

«В ближайшем будущем, если Израиль продолжит атаковать инфраструктуру, я думаю, мы вернемся к пещерным людям! У нас не разработано антикризисное управление», — заявил житель Шираза.

Али рассказал, что работает вахтовым методом на одном из нефтеперерабатывающих заводов в центральной части Ирана. В ночь на 15 июня он уехал оттуда домой и примерно через час после этого его НПЗ атаковали израильские беспилотники, произошел взрыв. По его словам, еще в течение месяца до начала нового конфликта с Израилем на НПЗ по всей стране произошло несколько аварий.

Али отметил, что не знает о жертвах в результате удара по его заводу, но отметил, что в Иране не работают механизмы экстренного предупреждения. По его словам, не звучат сирены и не объявляются эвакуации, в том числе в Тегеране, который стал одной из главных целей израильских атак. Шираз также подвергался ракетным атакам.

Кроме того, в Иране усиливается тревожность из-за реакции США. Президент страны Дональд Трамп посылает неоднозначные сигналы по поводу возможного вступления в боевые действия на стороне Израиля, но какие конкретно решения будут приняты, до сих пор непонятно. Власти Ирана на этом фоне говорят о том, что американские удары будут сопровождаться «непоправимым ущербом», а за ними последует ответ Тегерана.

Трамп ранее призвал всех «немедленно эвакуироваться» из иранской столицы.

«Как 12 миллионов человек могут покинуть город?! Невозможно полностью эвакуировать Тегеран», — прокомментировал это заявление Али.

По его словам, из Тегерана жители в основном уезжают к северу, где у многих есть загородные дома. Некоторые при возможности уезжают в другие города. Но на всех дорогах пробки — и это при ограниченном количестве бензина. Али отметил, что покинуть пределы Ирана также сложно.

«Можно уехать через турецкую границу, она открыта, но на ней заторы. Кроме того, большинству людей нелегко добраться туда, это слишком далеко», — говорит местный житель.

Что будет дальше?

Али считает, что израильская армия продолжит атаковать Иран, пока не уничтожит всю его инфраструктуру и промышленность. RTVI.US отмечает, что часть людей «очень напуганы», другие ожидают революции в результате ослабления действующей власти, а третьи уверены в победе Ирана над Израилем. Именно такой позиции придерживается Саид, еще один собеседник издания, который живет в Бушере.

Саид подчеркнул, что на этот раз Иран выиграет эту войну.

«У Ирана 80 млн человек населения. Я думаю, Иран хорош и технически. Иран победит», — уверен он.

В Бушере находится атомная электростанция, в эксплуатации которой помогают российские специалисты. Израиль не наносит ударов по Бушеру, так как там разрабатывается именно мирный атом, заяивл в эфире RTVI US Самуэль Клигер, директор Евро-Азиатского бюро Американского еврейского комитета.

По словам Али, после начала израильских атак многие из жителей Ирана, которые ранее критиковали правительство, теперь встали на его сторону: «сначала они были воодушевлены, но затем они оказались сбиты с толку».

Он пояснил, что из-за неработающего интернета информацию жители страны в основном получают с помощью телевидения. При этом Али не заметил каких-либо новых агитационных материалов в Ширазе.

«Они начали грязную войну. Жилые дома. Нефть и газ», — заявил Али, перечисляя места, по которым наносит удары ЦАХАЛ.

По его мнению, у Израиля, на самом деле, нет цели свергнуть верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи.

«Некоторые люди верят в это, но я — нет. Израиль хочет превратить Иран в бедную и слабую страну. И может быть, тогда через несколько лет слабое правительство падет», — отметил Али.

Собеседник RTVI US считает, что у Израиля может быть план разделить Иран на части. «На юге у нас живут арабы. На западе — курды. А еще азербайджанцы и турки», — пояснил он.

Кроме того, Али считает, что власть в Иране может смениться, только если в страну войдут войска США.

«Может быть, таким образом это возможно, но не бомбами», — добавил он.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем произошла в ночь с 13 на 14 июня. Первым шагом стала крупная военная операция ЦАХАЛ «Восстающий лев», в ходе которой были атакованы иранские ядерные объекты, включая урановый комбинат в Натанзе, штабы КСИР, ракетные арсеналы и позиции ПВО. В ответ Тегеран начал ответные удары с вечера 14 июня, нанеся значительный ущерб Тель-Авиву. Стороны продолжают обмениваются ракетными и авиаударами.

Накануне президент США заявил, что американские вооруженные силы потенциально готовы нанести удары по иранским ядерным объектам. Во время брифинга он обвинил Тегеран в «дурных намерениях», потребовав от иранских властей «сдаться безусловно». В противном случае американский лидер пригрозил взорвать «все ядерные штуки», которые, по его словам, находятся там повсюду.

Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источники написала, что израильские официальные лица считают, что Трамп готовится нанести удар по Ирану в случае, если страна откажется подписать соглашение по ядерной программе.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что американский президент, используя угрозу прямого вмешательства Вашингтона в ирано-израильское противостояние, стремится оказать давление на Тегеран для достижения более выгодных условий в переговорах по ядерной программе.