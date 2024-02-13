Певец Александр Маршал предложил вернуть двухлетний срок службы в армии. Свое мнение музыкант высказал в программе RTVI «Легенда».

«Как можно было сделать один год службы в армии? Ну как можно? А тем более сейчас техника такая сложная», — сказал артист.

Маршал отметил, что за год службы еле успел освоить профессию оператора радиолокационной станции. «За год ты ничего не успеешь. Солдат за первый год осваивает, а второй год он уже служит, ну как бы как положено», — полагает музыкант.

По словам певца, он просто выразил свое мнение, однако «понятия не имеет», вернут ли двухлетний срок службы.

«Мне кажется, что было бы неплохо это вернуть, да. И служить в армии, как у нас было в советское время, — это почетная обязанность граждан Советского Союза, почетная!» — заключил Маршал.

С 2008 года срок службы по призыву был сокращен до 12 месяцев. Призывной возраст по-прежнему составлял 18-27 лет.

В 2023 году был принят закон, поднявший верхнюю границу призывного возраста до 30 лет. При этом изначально утверждалось, что нижнюю планку также поднимут — до 21 года, однако этого не произошло.