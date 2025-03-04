Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект о реальном сроке за несообщение о диверсиях, передает корреспондент RTVI. Законопроект поддержали 399 депутатов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI признал, что документ о наказании за несообщение о диверсии стоило принять раньше.

«До исхода спецоперации далеко. Во-вторых, террористическая, подрывная, диверсионная деятельность приобретает все более и более широкие масштабы, и этот закон, да, нужно было принять раньше. Но лучше поздно, чем никогда», — сказал он.

Глава комитета Андрей Картаполов заявил RTVI, что с диверсантами нужно бороться и предложил «вешать их на фонарных столбах».

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил RTVI, что сейчас, пока идет СВО, «растет количество диверсионных атак на важные объекты».

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин во время обсуждения документа заявил, что сейчас люди боятся сообщать о готовящихся преступлениях, в том числе диверсиях, из-за опасений за свою жизнь. По его мнению, ко второму чтению следует «предусмотреть механизм защиты данной категории людей».

Соавтор законопроекта, замглавы комитета Госдумы по госстроительству Дмитрий Вяткин, на это ему ответил, что программа защиты свидетелей уже сейчас действует для всех готовых к сотрудничеству в таком формате граждан, «и отдельной программы по данному составу преступления не предусмотрено и вряд ли будет предусмотрено».

Принятый в первом чтении законопроект распространяет уголовную ответственность по статье «Несообщение о преступлении» (205.6 УК) на преступления, связанные с диверсионной деятельностью. (Это статьи «Диверсия», «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).

В случае вступления документа в силу за несообщение о диверсиях будет грозить до года лишения свободы или штраф в размере до 100 тыс. рублей.

«Рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на своевременное получение уполномоченными органами соответствующих данных о планируемых взрыве, поджоге или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и (или) обороноспособность Российской Федерации», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Сейчас наказание предусмотрено за несообщение о подготовке теракта, захвата заложника, участия в вооруженном конфликте или военных действиях против России, угоне самолета, корабля или поезда, незаконном обращении с ядерными материалами или радиоактивными веществами (либо их хищении), посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственном захвате или удержании власти, вооруженном мятеже, нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, либо угрозе его совершения, а также акте международного терроризма.

При этом, согласно примечанию к статье 205.6 УК, «лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником».