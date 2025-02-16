В Австралии приговорена к лишению свободы супружеская пара, морившая голодом свою дочь-балерину: по решению Окружного суда города Перт мужчина получил 6,5 года тюрьмы, а его жена — 5 лет. Адвокаты осужденных собираются подавать апелляции, а потерпевшая, которая в 17 лет весила всего 27,3 кг, отказывается от интервью.

Девушка попала в больницу в состоянии опасного для жизни истощения — с риском остановки сердца и летального исхода. Ее волосы были ломкими, кожа шелушилась, признаки полового созревания отсутствовали, а пищеварительная система не могла нормально функционировать из-за недоедания.

Свидетели рассказали суду, что родители ухаживали за дочерью, как за маленьким ребенком — водили в туалет, мыли и вытирали, помогали сморкаться и расчесывали волосы, пока она смотрела детские мультфильмы. Рост девушки составлял менее 1,5 метра, а вес соответствовал девятилетнему возрасту.

В ходе следствия выяснилось, что мать и отец проявляли заботу о дочери в собственном понимании — в частности, регулярно возили ее на уроки фортепиано и балета. Однако при этом они принимали все меры, чтобы девушка не взрослела ни физически, ни эмоционально. Когда она родилась, ее мать бросила работу и посвящала все время ребенку.

Обыск в семейном доме показал, что там не было ничего «даже отдаленно соответствующего возрасту» дочери: ей разрешали смотреть «Телепузиков», «Холодное сердце» и «Паровозик Томас», дарили Барби и другие детские игрушки, а на день рождения устраивали «вечеринки принцессы».

На суде отец девушки заявил, что она с ранних лет была «привередлива в еде», а в восемь лет стала веганкой и с тех пор сама определяла свой рацион, хотя имела полный доступ к продуктам и возможность есть трижды в день. Его адвокат заверял, что девушку никогда не лишали еды принудительно.

«Мой клиент не морил голодом своего ребенка… Он никогда не отказывал ей в еде. Он любил и баловал свою дочь. Она могла есть столько, сколько хотела. Это дело касалось недостаточного питания из-за веганской диеты», — сказал защитник отца девушки Оливер Паксман.

Однако судья отказалась поверить доводам защиты о том, что родители якобы не подозревали о болезненном истощении дочери и считали ее комплекцию нормальной для будущей балерины. Решающим аргументом в пользу обвинения стало то, что отец девушки подделал ее свидетельство о рождении, уменьшив ее возраст на два года.

Преподаватели балетной школы поначалу верили в ложь родителей своей ученицы о том, что она недоедает по собственному желанию, но регулярно призывали их вмешаться и отвести дочь к психиатру. Когда стало ясно, что их призывы игнорируются, педагоги сообщили властям. В результате девушкой заинтересовалась опека, ее забрали в больницу и обследовали, диагностировав истощение.

Отец и мать пациентки пытались противодействовать медикам, заявляя отказ на каждую процедуру, — например, выдернули зонд для питания. Они делились с другими посетителями подозрениями по поводу того, что врачи хотят причинить вред их дочери и «затеяли заговор», поэтому медперсоналу нельзя доверять. Свидетели рассказали, что супруги при этом хвалебно отзывались о фигуре другой юной пациентки, тоже страдавшей истощением, и убеждали свою дочь не есть больничную пищу, чтобы «не растолстеть».

Привлеченный судом эксперт-психолог заявил, что такие случаи достаточно редки, но все же встречаются, и обусловлены патологическим нежеланием отцов и матерей смириться со взрослением своего ребенка. На суде девушка просила не отправлять ее родителей в тюрьму, поскольку без них она «не справится». Она также пыталась убедить судью, что голодала по собственному желанию.

Отец Кейт признался в подделке ее свидетельства о рождении, но остальные обвинения они с женой отрицали. Их адвокаты предъявили заключения психиатра о том, что оба супруга страдают тревожным расстройством, и пытались объяснить этим их отношение к дочери. Судья сочла это нежеланием раскаяться в содеянном и заявила, что расценивает отказ подсудимых признать свою вину как отсутствие для снисхождение. Тем не менее они вправе требовать условно-досрочного освобождения.