Число российских туристов, желающих отдохнуть в Европе, сократилось на 90% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«Потоки туда сократились. Турпотоки в Европу находятся на уровне 7—10% от того, что было до пандемии, — у нас это 2019 год, по которому мы сравниваем всё, что изменилось. Предпосылок к улучшению, сразу скажу, нет», — рассказал он.

При этом сейчас стало дешевле добираться до Европы стыковочными рейсами. По словам Артура Мурадяна, можно найти билеты за 30 тысяч рублей в одну сторону.

Однако есть большие проблемы с получением шенгенских виз. У самого крупного оператора VFS Global не работали электронные очереди последние полтора месяца, было невозможно записаться на подачу, напомнил вице-президент АТОР.

«Казалось бы, никаких санкций страны, выдающие визы, против россиян, приезжающих с туристическими целями, не вводили. Но при беседе с консульскими сотрудниками мы понимаем, что там ограничение 50—100 заявлений и больше не принимают. Всё это привело к ажиотажу, появлению ботов, которые крали записи», — добавил он в разговоре с RTVI.

Тем не менее, ожидается, что в этом году Европу посетят в общей сложности 150 тысяч российских туристов, заключил Артур Мурадян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью RTVI посоветовал тем, кто соскучился по Западной Европе, отправляться в Беларусь.

«Поезжайте в Беларусь, берите экскурсию из Минска, и вы окажетесь и в замках, и в экологических заповедниках — встретитесь с тем, с чем были мало знакомы», — предложил он.