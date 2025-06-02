Государственная Дума планирует в максимально короткие сроки принять законопроект о возвращении земельных участков жителям Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом в специнтервью RTVI рассказала вице-спикер Госдумы, вице-премьер правительства России в 2020-2024 годах Виктория Абрамченко.

Депутат пояснила, что когда владельцы жилья лишаются его в результате обстрелов, то действующее законодательство не позволяет сохранить землю и одновременно получить жилищный сертификат на покупку нового жилого помещения или строительство нового дома.

«Многие люди не хотят уезжать из своих регионов и хотят как раз получить земельные участки назад. Наша задача — сделать так, чтобы федеральное законодательство предусматривало такую возможность возврата этих земельных участков. Ровно такую инициативу мы подготовили, и я надеюсь, что в ближайшее время проблемы, о которых говорят люди и на которых заострил внимание наш президент, мы решим», — сообщила Абрамченко.

По словам вице-спикера ГД, законопроект уже готов и проходит стадию согласования. Абрамченко выразила надежду, что принять его удастся до конца весенней сессии.

«Поскольку это приоритетная задача, то мы все сделаем оперативно», — сказала она.

Абрамченко заверила, что помощь от государства, в том числе жилищные сертификаты, получат все лишившиеся жилья, а не только жители пятикилометровой приграничной зоны.

Депутат пояснила, что для подтверждения ущерба на место выезжает специальная комиссия. Пока в Курской области шли бои, комиссия не могла посетить все районы, так как это было опасно.

«На сегодняшний день комиссии начнут свою работу, безусловно. В случае если работа по разминированию не будет обеспечена оперативно, то Министерство обороны может обеспечивать органы власти на местах необходимыми материалами — аэрофотосъемки, например, для того чтобы подтвердить факт разрушения жилых помещений», — сообщила Абрамченко.

Она подчеркнула, что в бюджете достаточно средств, чтобы выдать жилищные сертификаты всем, кто в этом нуждается. Вице-спикер Госдумы сообщила, что на настоящий момент выдано уже более 9 тысяч сертификатов на сумму более 56 млрд рублей.