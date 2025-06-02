Заместитель председателя Государственной думы России Виктория Абрамченко в специнтервью RTVI рассказала о возвращении земельных участков лишившимся жилья из-за боевых действий, о перспективах туризма на новых российских территориях, о мерах помощи курортам Кубани, о смысле квоты на платные места в вузах и многом другом.

О возвращении земельных участков жителям приграничных районов

Наша задача — сделать так, чтобы земельное законодательство позволило людям эти участки вернуть. Почему используется термин возврата земельных участков? Потому что когда люди лишились в результате обстрелов своего жилья, действующее законодательство не позволяет сохранить разрушенное имущество и одновременно выдать жилищный сертификат на покупку нового жилого помещения либо строительство нового дома. Задача в приграничных территориях, в трех субъектах Российской Федерации — это Курская область, это Белгородская и Брянская — как раз вернуть земельные участки, вернуть людей в их малую родину.

Многие люди не хотят уезжать из своих регионов и хотят как раз получить земельные участки назад. Наша задача — сделать так, чтобы федеральное законодательство предусматривало такую возможность возврата земельных участков. Ровно такую инициативу мы подготовили, и я надеюсь, что в ближайшее время проблемы, о которых говорят люди и на которых заострил внимание наш президент, мы решим.

О выдаче жилищных сертификатов

Все люди, все люди, которые нуждаются в помощи от государства, такую помощь получат, в том числе и жилищные сертификаты. Что касается жилья, в бюджете есть все необходимые средства, для того чтобы люди получили такую компенсацию, т. е. жилищные сертификаты. Их на сегодняшний день выдано уже более 9 тысяч, а сумма — больше 56 миллиардов рублей. И этот процесс будет продолжен. Что касается единовременной выплаты и выплат постоянных, вы знаете, что в отношении жителей Курской области принято решение президентом продлить выплаты по 65 тысяч рублей. Это тоже существенная помощь, пока люди не могут вернуться к прежней, обычной, нормальной жизни.

О туризме на новых территориях

В Мариуполе в прошлом году все средства размещения были заняты. Там сейчас очистилось море, очень мало стоков промышленных предприятий, и, соответственно, стали хорошими пляжи по сравнению с украинским периодом. Верю в это направление; кроме того, что верю, вижу, как правительство вкладывается в данное направление, в российскую часть Черного моря и в Азовское море. И это действительно будут хорошие, качественные туристические курорты

О помощи черноморским курортам после разлива нефти

Туризм не только связан с пляжным отдыхом, в Анапе в том числе и в Темрюкском районе. Слава богу, у нас так случилось в стране, что сами люди подтолкнули государство, и законодательную, и исполнительную власть, к развитию нескольких направлений: это и энотуризм, и агротуризм, и экологический туризм. То есть не обязательно пользоваться пляжем — можно воспользоваться другими интересными направлениями. <…>

Что касается помощи, мы обращали внимание как парламент, чтобы правительство предусмотрело… Вы помните, когда начался ковид, мы для предпринимателей принимали меры такого экономического стимулирования, спасения, и эти меры носили ограниченный временной характер. Вот мы предложили правительству рассмотреть возможность вернуться к тем мерам, которые в ковид хорошо себя показали, для туротрасли Краснодарского края в первую очередь именно на этот туристический сезон. Я знаю, что Министерство экономического развития рассматривает вопрос как раз таких мер, связанных с отсрочкой налоговых платежей, с рассрочкой кредитных платежей, работой с кредитными организациями. Это направление сейчас в работе у Министерства экономического развития — помощи туроператорам в этот летний сезон в Анапе.

О состоянии озера Байкал

Байкал не завален мусором, это тезис № 1. Второе: на Байкале не стало хуже с точки зрения каких-то стоков. Но заниматься дальше развитием туризма на берегах Байкала или развитием судоходства без создания необходимой инфраструктуры нельзя. В крайнем послании президента Федеральному Собранию акцент главой государства был сделан на том, что развивать туризм на Байкале нужно по принципу «ноль отходов». Это значит, что стоки должны очищаться, а мусор должен вывозиться и утилизироваться не на территории берегов Байкала. И для этого у правительства есть деньги, заложены средства в федеральном бюджете.

О причинах ограничения платных мест в вузах

Перед государственными институтами в нашей стране стоит непростая задача. Впервые Министерство труда подготовило прогноз кадровой потребности, т. е. прогноз рынка труда, до конца 2029 года. И, исходя из данных Минтруда, с учетом выбытия пенсионеров нужно подготовить 11 миллионов человек для рынка труда. Представьте — за пять лет.

Отдельно главой государства поставлена задача обеспечить технологическое лидерство в нашей стране, а технологическое лидерство опирается на проекты технологического лидерства в разных отраслях. И для того, чтобы обеспечить эти проекты технологического лидерства руками с высшим образованием или со средним профессиональным образованием, необходимо посчитать, сколько каких специалистов потребуется. И очевидно, что потребуются не экономисты, юристы или пиарщики, а потребуются люди, занимающие инженерные направления, которые будут заниматься реализацией этих самых проектов технологического лидерства. И поэтому необходимо в том числе не только бюджетные места в вузах планировать под эти задачи, но и посмотреть на направления, связанные с платным приемом, иначе мы просто не выполним данную задачу, потому что требуется 11 миллионов человек не-юристов.

О среднем профессиональном образовании и проекте «Профессионалитет»

Среднее профессиональное образование востребовано ровно настолько, насколько мы создаем условия, для того чтобы ребята получили классную профессию в хорошем месте. И для этого с 2021 года стартовал проект «Профессионалитет», он сейчас активно набирает обороты, вы наверняка о нем слышали, — это когда работодатели, государство и образовательные организации объединяются вместе, чтобы в приличном месте с хорошей базой учить ребят. <…>

Я, например, недавно была в командировке в Нижнем Новгороде. На автомобильном заводе поняли, что лучше готовить кадры самим, вложились в лаборатории, создали непрерывный цикл подготовки специалиста, который на том же оборудовании, на котором он будет дальше работать на автозаводе, проходит обучение. Студент на том же оборудовании учится в колледже, в который вложился завод, и дальше на практике ему не приходится переучиваться. На практике он получает практически ту же самую заработную плату, какую будет получать, когда придет работать на завод.