Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI рассказала, чем занимается после ухода с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

«Я занимаюсь тем, чем я занималась всю жизнь. Я линейный тренер. Я сижу в зале и работаю. Но иногда хожу на совещания, потому что я в Общественной палате [России], председатель комиссии по здоровому образу жизни. И я должна заниматься именно этой работой, очень тоже нужной, я считаю, и полезной, для того чтобы физическая культура и спорт проникала в массы», — сказала Винер.

Она отметила, что «давно-давно» должна была покинуть пост президента ВФХГ, потому что он «не её».

«Мой пост — это пост линейного тренера в зале. Я должна работать с детьми, я должна ставить программы, я должна их отрабатывать. Я должна поднимать поколение за поколением, чтобы каждый шел вслед», — заявила Винер.