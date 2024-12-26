Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI сказала, что не называла «командой бомжей» российских спортсменов, которые поехали на Олимпийские игры в Париж в 2024 году в нейтральном статусе.

«Вообще то, что я высказала, там немножко было перефразировано. Я никогда не говорила слово “бомж”. Это неправда», — заявила Винер.

По ее словам, она «просто повторила то, что сказала градоначальница города Парижа».

«Она сказала, что они (российские спортсмены. — Прим. RTVI) должны выступать как люди без Родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово “бомжи”. А я сказала совсем другое», — добавила Винер.

Отвечая на вопрос о том, всегда ли Олимпиада была политизированной, Винер вспомнила отстранение российских легкоатлетов от участия в Играх 2016 года по обвинению в применении допинга.

«Ну, вот так получалось, что политизировано, в общем-то, было всегда в том смысле, что сильнейшая страна, которая выигрывает золотые медали, она является примером всего: и экономики, и процветания, и развития», — добавила Винер.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях из-за конфликта на Украине. Затем МОК решил допустить на парижскую Олимпиаду россиян и белорусов под нейтральным флагом — но лишь тех, кто представляет одиночные виды спорта, не поддерживает военную операцию и не связан с армией.

Мэр Парижа Анна Идальго призывала к тому, чтобы российские атлеты участвовали в Олимпийских играх в составе команды беженцев.

Винер в марте 2024 года заявила: «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду». Выступление в нейтральном статусе тренер назвала унизительным.

В летних Олимпийских играх 2024 года участвовали 15 россиян в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде.