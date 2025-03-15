Власти Сербии допустили «тактическую ошибку», начав «покрывать» виновных в обрушении на вокзале в городе Нови-Сад, унесшем жизни 15 человек и вызвавшем антикоррупционные протесты в стране. Такое мнение высказал директор Центра Европейской информации Николай Топорнин в программе «Что это было» на RTVI.

«Она [власть Сербии] допустила, на мой взгляд, тактическую ошибку. Они начали укрывать [местных чиновников]. Им сказали, что виноваты, конечно, местные власти. Не лично премьер-министр, не лично [президент Сербии Александр] Вучич виноват. Это понятно: если рушится крыша где-то в провинции, виноваты местные власти, губернатор, глава города, какие-то члены правительства местного», — сказал Топорнин.

По его мнению, власти Сербии «не сработали оперативно», хотя надо было «разобраться и наказать» виновных в трагедии, «этого требуют люди».

«Но этого не произошло, начали укрывать: этот не виноват, этот не явился, этот отказался… Единственный, по-моему, мэр Нови-Сада подал в отставку, и все. Нашли там козла отпущения. <…> Действовали неправильно, и пошло-поехало», — считает эксперт.

Он отметил, что сначала участники протестов, среди которых много студентов, требовали привлечь к ответственности виновных в происшествии. Потом, «когда стали подогреваться эти настроения», появились политические требования заменить членов правительства и отправить премьер-министра в отставку, добавил Топорнин. Затем к ним прибавились требования провести новые президентские выборы.

Отвечая на вопрос, выгодны ли Евросоюзу волнения в Сербии, эксперт назвал взрывоопасными любые беспорядки на территории бывшей Югославии.

«И Европа, конечно, не хочет, чтобы опять что-то воспламенилось на Балканах. <…> Я не думаю, что Брюссель прям так заинтересован [в беспорядках]. Хотя, конечно, очевидно совершенно, что они хотели бы, чтобы Вучича убрали с политической арены, потому что на сегодняшний день это глыба, монолит, который держит власть в своих руках в Сербии», — отметил Топорнин.

Он добавил, что Сербия проводит независимую политику, что раздражает Брюссель. Кроме того, президент республики, в отличие от ЕС, жестко настроен в отношении статуса Косова как неотъемлемой части Сербии. «И вот это тоже тревожит, потому что мы знаем, какие силы обеспечивают миропорядок в Косово, — европейские», — подчеркнул эксперт.

В ноябре 2024 года на железнодорожной станции Нови-Сад обрушился бетонный навес над главным входом, погибли 15 человек, включая ребенка. За несколько месяцев до этого, в июне, на станции завершился ремонт, который продолжался с 2021 года. Работы проводил консорциум китайских компаний China Railway International.

Трагедия спровоцировала массовые протесты в Сербии, которые продолжаются по сей день. Участники акций считают, что работы на железнодорожной станции были проведены небрежно из-за коррупции.

В декабре сербская прокуратура предъявила обвинения бывшему министру строительства республики Горану Весичу и еще 12 фигурантам дела, им вменяется тяжкое преступление против общественной безопасности и ненадлежащее выполнение строительных работ. Сербская оппозиция осталась недовольна тем, что обвинения не содержат упоминания о предполагаемой коррупции при строительстве.