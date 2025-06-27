Жители Брянска с 2015 года просят местную администрацию провести капитальный ремонт дороги в Бежицком районе. Как стало известно RTVI, на протяжении всех 10 лет власти отвечают, что рассмотрят возможность ремонта “в следующем году”. В 2025 году срок снова отодвинулся — на 2026-2028 годы.

Жители улиц Менделеева, Ново-Советской и Почтового переулка на протяжении 10 лет пишут запросы в местную администрацию с просьбой отремонтировать дороги, ведущие к их домам. На улицах нет ни асфальта, ни тротуаров, ни ливневок, ни освещения — дороги к многоквартирным и частным домам сплошь состоят из ям и ухабов, в которых скапливается вода.

“Там ничего нет — ни дорог нормальных, ни тротуаров, ни ливневок. Любой дождь — и там все заливает, пройти, проехать невозможно, все в ямах, там банально сложно пройти. Дождь пройдет, ты там плывешь буквально, а не идешь. Тротуара нет, ты идешь по дороге, там на машине, конечно, не разгонишься, но сам факт того, что ты должен идти по дороге, а не по тротуару, о многом говорит. Добро пожаловать в Брянск называется”, — рассказывает RTVI местный житель Павел Суздалев.

По поводу ситуации с дорожным покрытием на этих улицах Павел пишет запросы местным властям, начиная с 2015 года. Каждый год ему приходят похожие ответы от горадминистрации и местного комитета по ЖКХ: работы, о проведении которых просит горожанин, носят капитальный характер и в плане ремонта объектов улично-дорожной сети Брянска в текущем году не предусмотрены.

В 2015 году брянская городская администрация сообщила, что взяла вопрос ремонта автомобильной дороги на улице Менделеева на учет и пообещала рассмотреть возможность капремонта при формировании плана ремонтных работ на 2016 год. Тогда ремонт дороги оценивали в два млн руб., а позже местные власти перестали указывать цену капремонта.

В 2016 году, как и в последующие годы, ситуация не изменилась. “Вопрос взят на учет и будет рассмотрен при формировании плана ремонта объектов улично-дорожной сети города Брянска на 2018 год с учетом возможностей бюджетных ассигнований”, — говорится в ответе администрации от 2017 года.

Павел Суздалев утверждает, что получал аналогичные, практически идентичные ответы каждый год, начиная с 2015-го, когда местные власти также сообщили, что в 2013 году засыпали ямы на дороге камнями и разровняли ее грейдером.

Отчаявшись решить вопрос, Павел также обращался к губернатору Брянской области. Его заместитель ответил, что дороги, о которых идет речь, относятся к дорогам местного значения и за них отвечает администрация Брянска.

В 2025 году на очередную жалобу на состояние дорог в пресс-службе Брянской городской администрации Павлу ответили, что “по информации комитета по ЖКХ, указанные улицы не вошли в планы капремонта на 2025 год. Вопрос будет рассмотрен в перспективе на 2026-2028 годы”.

“В последний раз я лично ходил на прием в администрацию, мне сказали: “хорошо, запланируем на 2026-2028 год”. Максимально циничный ответ был, что через три года мы, возможно, сделаем дорогу, учитывая то, что я уже 10 лет об этом прошу”, — возмущается Павел.

В 2025 году в бюджете Брянска на 2025 год муниципальному дорожному фонду выделили более 1,6 млрд руб. На 2026 и 2027 годы в бюджете заложено 1,8 и 2,09 млрд руб. соответственно, следует из решения о бюджете Брянского городского округа. В 2015 году на дорожные фонды выделяли 2,2 млрд руб. Только в 2021 году бюджет на дорожные работы снизился до 1,7 млрд руб., до этого суммы, предназначенные дорожному фонду, превышали показатель в 2 млрд.

“Нам годами дают один и тот же ответ, обещают запланировать, учесть, что у них там запланированы миллиарды на ремонт и в следующем году все будет. Потом выходит новый бюджет, там запланированы миллиарды, но нашего ремонта нет”, — говорит Павел.

В приемной комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской горадминистрации RTVI ответили, что дороги Брянска находятся в ведении МКУ “Управление ЖКХ” города Брянска. В управлении в свою очередь ответили, что они действительно занимаются работами, связанными с ремонтом дорог, но только после того, как на такие работы будет выделено финансирование.

В городской администрации Брянска на запрос RTVI на момент публикации не ответили.