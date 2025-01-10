Минтранс прорабатывает норму, обязывающую авиакомпании размещать инвалидов и сопровождающих лиц на соседних местах на борту самолета. Об этом говорится в ответе ведомства группе депутатов от «Единой России», который имеется в распоряжении RTVI.

В обращении парламентариев шла речь о просьбах российских военных, которые получили тяжелые травмы в зоне боевых действий, пояснила в разговоре с RTVI член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. По ее словам, депутаты хотели добиться, чтобы гражданам с инвалидностью «не нужно было ждать начала онлайн-регистрации и в спешке пытаться забронировать нужное кресло».

«Человеку с протезами во время перелета нужен ряд с широким проходом между креслами, но авиакомпании не дают приоритетное право выбора места людям с инвалидностью», — рассказала Стенякина.

Как отметила депутат, в новом приказе Минтранса перевозчиков обяжут предоставлять инвалидам и сопровождающим их лицам соседние места в самолете. Выбирать место пока предлагается на этапе онлайн-регистрации.

В ответе Минтранса уточняется, что министерство намерено закрепить в своих нормативных актах возможность приоритетного выбора мест на борту самолета инвалидами, гражданами с ограничениями жизнедеятельности и сопровождающими их лицами. Для этого организована работа по переизданию приказа ведомства «Об утверждении порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах».

«По результатам обсуждения на совещаниях в Минтрансе России, состоявшихся 12.12.2024 и 23.12.2024, вопроса предоставления мест на борту воздушного судна пассажирам из числа инвалидов и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности достигнута договоренность о закреплении в новом проекте приказа Минтранса России обязанности авиакомпаний предоставлять указанным пассажирам и сопровождающим их лицам совместные места на борту воздушного судна», — отмечается в документе.

Проектом приказа также предусмотрено, что при регистрации инвалиды, лица с ограничениями жизнедеятельности и сопровождающие их лица вправе выбирать «иные совместные места с учетом требования безопасности полетов и класса обслуживания на борту воздушного судна».

Для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности, следующих без сопровождающих их лиц, которым требуется регистрация на рейс непосредственно в аэропорту, будет предусмотрено право выбора пассажирских мест на борту самолета с момента открытия онлайн-регистрации пассажиров на рейс.

Ранее Минтранс утвердил приоритетное право выбора мест в самолете для семей с детьми. Норма обязательного размещения детей вместе с родителями на борту воздушного судна вступит в силу до 14 января, заявил глава ведомства Владимир Старовойт.