Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для вынужденно перемещенных лиц в Курской области получили уже 5 тысяч человек, передает корреспондент RTVI со ссылкой на заявление врио регионального министра социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяну Сукновалову.

По ее словам, заявления на выплаты принимают в органах соцзащиты, ПВР, МФЦ и на портале госуслуг. Маломобильные граждане могут подать адресную заявку по номеру 122, чтобы заявление оформили у них на дому.

«Некоторые пострадавшие оставляют по 10-15 заявлений одновременно, кроме того, некоторые счета и адреса указаны некорректно, из-за чего работы по выплатам затрудняется», — поделилась Сукновалова на состоявшемся 13 августа брифинге.

В областном управлении МЧС России сообщили, что в регионе работают 77 пунктов временного размещения (ПВР), где находятся 5,5 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи детей. Остальные эвакуировавшиеся жители Курской области размещены в 120 ПВР в девяти регионах Центрального федерального округа. В целом по России 400 ПВР готовы принять выехавших из зоны боевых действий.

В общей сложности в пунктах временного размещения сейчас пребывают более 8 тысяч жителей Курской области, включая более 2,2 тысячи детей. Психологическую поддержку им оказывают порядка 50 психологов МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что, “несмотря на складывающуюся обстановку”, в Курской области идет подготовка школ, детских садов и вузов к новому учебному году — там сейчас проверяют пожарную безопасность.

На том же брифинге начальник пресс-центра группировки “Север” Ярослав Якимов сообщил, что Вооруженные силы России пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь российских территорий в районе населенных пунктов Курской области — Общий Колодезь, Снагость, Каучук (Кореневский район), Алексеевский (Железногорский район).

По словам Якимова, за последние сутки российские военные отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении курского села Мартыновка, где было убито 15 солдат ВСУ, поражены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, глава пресс-центра «Севера» сообщил о ликвидации военной техники и личного состава 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

Татьяна Акиншина