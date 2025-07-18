В Омской области казаки выступили против установки памятника Феликсу Дзержинскому в столице региона. Они заявили, что обратятся по этому поводу к губернатору Виталию Хоценко, городским властям и президенту России Владимиру Путину. Что известно о ситуации — в материале RTVI.

«Чикатило планетарного масштаба»

«Совет атаманов казачьего народа» Омской, Курганской, Екатеринбургской и Тюменской областей выступил против установки Дзержинскому в центре Омска. В нем казаки заявляют, что в городе «русофобское отрепье поднимает голову, демонстрируя пренебрежение к памяти миллионов русских людей, ставших жертвами чудовищного геноцида, устроенного преступным режимом большевиков».

«Вершиной цинизма антирусской деятельности стало решение установить памятник одному из главных палачей русского народа, тому, кто стоял у истоков и был одним из организаторов и вдохновителей красного террора, терзавшего Россию многие десятилетия. Тому, кто с головы до ног забрызган кровью русских людей. <…> Поставить памятник Дзержинскому — все равно что поставить памятник Чикатило. А ведь Дзержинский — это Чикатило планетарного масштаба», — говорится в обращении.

Судя по документу, само обращение было принято еще в апреле, но опубликовано лишь 16 июля. Кроме того, омские казаки раскритиковали местные власти за снос памятника Александру I.

16 июля атаман Второго военного отдела Сибирского казачьего войска Алексей Николаев заявил изданию «Подъем», что Дзержинский — это «палач, тот, кто закрутил колесо красного террора». По его словам, основатель ВЧК практически никакого отношения к Омску не имеет: «Ну, был на железной дороге, кого-то порасстреливал».

«Меня удивляет, что ФСБ берет начало с ЧК. <…> Они что, одобряют террор собственного народа? Странненько это как-то. И власти что? Может быть, ФСБ просто все боятся?» — сообщил он.

С идеей установки памятника выступил «Фонд социальной и правовой поддержки сотрудников и ветеранов органов безопасности “Содействие”» по инициативе офицерского собрания регионального управления ФСБ. Его представители также готовы оплатить всю работу.

Монумент хотят поставить в сквере напротив мэрии. Местные скульптор Михаил Минин уже показал, как будет выглядеть памятник Дзержинскому.

При этом, как пишет «Сибирский экспресс», опрос среди жителей по поводу памятника не проводился. Телеграм-канал напоминает, что ранее в Омске был установлен бюст Дзержинского, но в 2022 году его снесли неизвестные.

«Решение было принято не вчера»

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, комментируя обращение казаков, сообщила RTVI, что власти учитывают «любую критику, если она конструктивная».

«Насколько мне известно, установка памятника, о котором идет речь, согласована горсоветом и коллегиальным решением городских депутатов», — добавила она.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил RTVI, что против установки памятника Дзержинскому выступают «не казаки, а некое какое-то общество, которое назвало себя казаками».

Директор департамента информационной политики мэрии Омска Виктор Гашеев в беседе с RTVI отметил, что решение об установке монумента принималось Омским городским советом, то есть «депутатами, а не администрацией города».

«Обсуждение проходило гласно. На тот момент, насколько мне известно, в городской совет никто не обращался с протестом или контрпредложениями. Во-вторых, нужно отметить, что сама установка памятника проходит без вложения бюджетных средств и финансируется полностью за счет той общественной организации, которая выступила инициатором установки памятника», — подчеркнул он.

Гашеев также назвал спорными отдельные аргументы казаков, например, о том, что Дзержинский «к городу не имеет отношения». Он отметил, что в данном случае ситуация обстоит иначе.

«Здесь он работал в свое время вопросами, связанными с нормализацией железнодорожного сообщения, так как Омск — крупный железнодорожный узел, а также вопросами помощи беспризорным детям. Устанавливать этот памятник планируется не совсем напротив мэрии, а в сквере, который располагается напротив и носит его имя, имя Дзержинского. Понятно, что сквер был так назван не вчера, а еще в советское время, и носит имя Дзержинского уже много десятилетий. И тоже не было слышно, чтобы эта организация и ее представители, которые сейчас протестуют против установки памятника, выступали бы, скажем, за переименование сквера», — сообщил Гашеев.

Собеседник RTVI подчеркнул, что решение об установке уже принято «по процедуре, которая принята в городе, на основании нашей нормативной базы». Казаки, уточнил он, знали о том, что горсовет обсуждает инициативу по поводу установки монумента, но «не высказали на тот момент каких-то контраргументов».

«Решение по этим и схожим вопросам принимают в омском городском совете. Это решение принято тоже не вчера. Оно принималось в этом году, но, безусловно, оно обсуждалось — и на заседании профильного комитета Омского городского совета, и на пленарном заседании. Если бы у инициаторов этого обращения, про которое вы говорите, было бы желание реально повлиять на вопрос — они бы, наверное, [это сделали]. А сейчас, откровенно говоря, никаких реальных оснований для пересмотра этого решения нет», — сказал он.

На вопрос, не опасаются ли власти за судьбу памятника, Гашеев ответил, что монумент еще не установлен.

«Он, насколько мне известно, сейчас готовится к отливке из металла. Что касается возможного какого-то потенциального акта вандализма — в любом случае, мы живем в правовом государстве. И тем, кто попытается устроить акт вандализма против любого памятника, установленного на территории города на законных основаниях — будь то памятник Дзержинскому или, например, условно говоря, памятник Александру I, который основал в свое время кадетский корпус в Омске — придется ответить по закону», — подчеркнул глава департамента информполитики мэрии Омска.

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут рассказал RTVI, что инициативу об установке памятника Дзержинскому поддержали почти все депутаты. Он подчеркнул, что решение было принято в соответствии с уставом и регламентом города.

«Почему бы в парке имени Дзержинского не быть самому Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому? У нас даже мнение депутатов не разделилось слишком кардинально. Да, были, по-моему, два человека воздержавшихся или которые не проголосовали, но в целом депутаты поддержали данное постановление, оно было принято в соответствии со всеми регламентными документами», — сообщил Корбут.

Спикер горсовета отметил, что это «нормальное явление», когда в обществе существуют разные мнения по одному и тому же поводу: «Есть люди, которые выражают свое мнение. И это очень хорошо, что у казачества есть свое мнение. Но есть и мнение других, большинства».