Сын главы Оренбургской области Денис Паслер-младший уедет в США выступать за молодежную хоккейную команду из Нью-Джерси. Некоторые интернет-пользователи начали критиковать за это губернатора, который находится под санкциями и не раз осуждал политику Запада. Замглавы министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова объяснила RTVI, что подросток уедет всего на год, наберется опыта и вернется, а спорт и политику смешивать не стоит.

«Сын Дениса Владимировича с пяти лет занимается хоккеем. Это смысл его жизни. Он добивается сам успехов. Ему предложили, и он посчитал нужным пройти эту школу. Контракт у него всего на год. Потом он вернется в Россию и будет играть в клубах, которые захотят с ним сотрудничать. Кроме того, он уехал туда не один, их группа спортсменов», — рассказала Аверкова.

Она напомнила, что как раз недавно в России на фоне парижской Олимпиады осуждали Международный олимпийский комитет (МОК) за смешивание спорта с политикой, и призвала не применять этот же подход к сыну губернатора. Аверкова подчеркнула, что Паслер-старший сам хороший спортсмен, а отъезд сына никак не связан с его политическими взглядами.

«Игра [в США] его сына никак не связана с его [Паслера-старшего] взглядами. Более того, если бы было желание что-то скрывать, нашли бы, наверное, способы, как скрыть этот факт. Никто ни от чего не скрывается, это открытая информация. Поэтому это две параллельные истории. Не было, наверное, таких прецедентов. Нет у нас губернаторов, у которых дети показывают такие хорошие успехи в спорте. Более того, его [Паслера-младшего] отъезд туда — это не вид на жительство, это не проживание, это не обучение в американской школе», — пояснила чиновница.

Rумир 16-летнего Дениса Паслера — капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — тоже выступает в США, но это не мешает ему любить Россию и основателем общественного движения Putin Team, куда входили многие известные спортсмены, отметила Аверкова. Она напомнила, что выступления Овечкина за рубежом не повлияли на его любовь к Родине и желание играть в России.

«Если в открытых источниках посмотреть, то на сегодняшний момент порядка 400 российских хоккеистов играют в Америке, в Канаде. Спорт невозможен без состязания, и все прекрасно об этом знают. Здесь [в России], наверное, он [сын Паслера] уже посостязался со своими сверстниками. А теперь ему поступило предложение, и он счел возможным принять участие в таком виде соревнований», — пояснила чиновница.

На вопрос, поступали ли Паслеру-младшему предложения из других стран, Аверкова ответила, что у нее нет такой информации, добавив лишь, что это было «семейное решение». При этом она вновь подчеркнула, что спортсмены вне политики и им нужны соревнования.

«Я видела комментарии в соцсетях о том, что он будет выступать под американским флагом. Под каким американским флагом он будет выступать? Он будет выступать в одной из таких же команд, которые здесь есть. В России он прошел разные команды. Сейчас он попробует поиграть там, посмотреть, какие стандарты есть у них. Это [контракт] не дает ему права проживать там, иметь вид на жительство и какие-то еще другие истории, связанные с эмиграцией и так далее. Он вернется в Россию через год», — пояснила собеседница RTVI.

По словам Аверковой, возможность сыграть за рубежом не только не влияет на любовь спортсменов к Родине, но и внушает им большее уважение к стране, которая идет им навстречу.

Что известно о поездке сына Паслера в США

Телеграм-канал «Селекционный отдел» сообщил, что Денис Паслер-младший отправится в США играть в составе юниорской хоккейной команды. Он, как уточняют авторы канала, оказался в компании более десятка российских хоккеистов, которые поедут выступать за рубеж по совету тренера Александра Антропова и агента Марка Гандлера, «внушивших им, что продолжать играть в хоккей лучше за океаном».

«В действиях российского тренера и иностранного агента предстоит разобраться ФХР. Хештег #ИграйвРоссии не сработал», — говорится в посте.

Паслер-младший уже заявлен за команду New Jersey Rockets из Бриджуотера (штат Нью-Джерси, США), где будет выступать под номером 4.

Портал «Урал56» опубликовал комментарий пресс-службы правительства Оренбургской области по поводу того, что сын главы региона будет выступать в США. В нем сообщается, что Паслеру-младшему, который играл в командах «D 13 Юность» и ЦСКА, предложили, «как и другим наиболее перспективным молодым спортсменам, продолжить подготовку и повышать мастерство в зарубежном спортклубе мирового уровня».

В пресс-службе отметили, что для россиян нет никаких ограничений в получении спортивных и творческих навыков за рубежом, а выступление за зарубежные команды — обычная практика для хоккея.

«В настоящее время Денис Паслер выступает за New Jersey Rockets — это юниорская команда из города Бриджуотера, штат Нью-Джерси, играющая в элитном дивизионе Премьер-хоккейной лиги США. У спортсмена с клубом контракт на год. Он проживает и тренируется вместе с другими российскими хоккеистами», — говорится в заявлении.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер находится под западными санкциями. Сам он утверждал, что Запад «создал военный, информационный и экономический фронт вокруг России, но у нас есть резервы, чтобы защитить границы и продолжить развитие экономики». Также Паслер-старший заявлял, что его «личные активы — семья, дом, друзья, работа» находятся в России и никакие ограничения «не помешают вернуть мир на землю Донбасса».