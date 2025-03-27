Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отменило свое прежнее решение прекратить финансирование «Радио Свобода»*. Об этом радиостанцию уведомила в письме старший советник руководителя USAGM Кэри Лейк, отметив, что соглашение о предоставлении гранта снова вступает в силу.

При этом USAGM по-прежнему вправе отменить грант позднее, если определит, что такое расторжение будет уместным и законным, добавила Лейк.

Письмо об отмене финансирования «Радио Свобода»* было датировано 15 марта. На следующий день медиакорпорация подтвердила, что получила документ. Через несколько дней она подала иск против USAGM, курирующего работу радиостанции в качестве независимого агентства федерального правительства США, и двух его должностных лиц — и. о. гендиректора Виктора Моралеса и его старшего советника Кэри Лейк.

«Без доступа к этим средствам “Радио Свобода”* вскоре практически не сможет функционировать, поскольку будет вынуждено (помимо прочего) уволить внештатных журналистов, расторгнуть договоры аренды и контракты, а также сократить персонал», — говорилось в исковом заявлении (цитата по РИА Новости). Там утверждалось, что радиостанция уже недополучила $7,5 млн.

26 марта федеральный судья окружного суда Ройс Ламберт выдал временный запрет на реализацию планов по прекращению финансирования «Радио Свобода»*.

«Руководство USAGM не может одним предложением с обоснованием, не дающим практически никаких объяснений, заставить [радиостанцию] закрыться — даже если президент приказал им это сделать. Суд приходит к выводу <…>, что продолжение работы [радиостанции] отвечает общественным интересам», — заключил Ламберт.

В феврале 2025 года советник президента США Дональда Трампа и куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**, утверждая, что их больше никто не слушает. Он назвал сотрудников радиостанций «сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков».

Трамп 14 марта подписал указ о значительном сокращении масштабов деятельности и максимальном сокращении штатов USAGM и еще шести федеральных агентств. После этого «Радио Свобода»* и «Голос Америки»** прекратили работу в США.

* внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов, его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) признано нежелательной организацией в России

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов