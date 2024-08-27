В администрации Суздальского района Владимирской области прокомментировали RTVI слова блогера Ильи Давыдова, более известного как Мэддисон, о том, что популярность Суздаля как туристического города и проводимого там каждое лето Дня огурца — это его заслуга.

В суздальской администрации сообщили, что город ежегодно посещают более 1 млн туристов, в том числе известные артисты, фотографы и блогеры-миллионники, а анонсы о проведении Дня огурца и репортажи с праздника выходят на региональных и федеральных каналах.

«О видеоблогере Илье Мэддисоне до вашего запроса нам не было известно, о его публикациях о городе и Дне огурца тоже. Поэтому оценить вклад блогера в популяризацию Дня огурца и города Суздаль невозможно», — ответила RTVI первый замглавы администрации района по внутренней и социальной политике Татьяна Срибная.

По ее словам, праздник пользуется «огромной популярностью» с тех пор, как был впервые проведен в 2001 году на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

«В 2023 году его посетило чуть больше 12 тыс. человек, в этом году около 14 тыс. человек. Рекорд по посещаемости был установлен в 2012 году — почти 19 тыс. человек», — привела данные Срибная.

В конце июля Мэддисон написал в своем телеграм-канале, что «хайп» вокруг Суздаля и праздника огурца «стал невероятно расти» после того, как он съездил туда и снял об этом видео.

«Буквально несколько лет назад всем было плевать и на праздник огурца и на Суздаль в целом. А после того как я туда сгонял и сделал видос хайп вокруг этого движа стал невероятно расти», — заявил блогер.

В 2019 году Мэддисон выложил в YouTube двухчасовое видео о поездке с друзьями в Суздаль на День огурца. Ролик набрал около 1 млн просмотров. В августе 2022 года блогер выпустил еще один полуторачасовой влог про поездку на этот праздник, собрав около полумиллиона просмотров.

Давыдов отметил, что если раньше в Суздале можно было «за 500 рублей гостишку снять на неделю», то сейчас во время Дня огурца не найти гостиницу и за 20 тыс. рублей.

«Суздаль стал самым популярным малым туристическим городом страны и все благодаря мне. Могли бы хоть какой-то похвалы завезти, но пока я там даже не почетный гражданин…» — пожаловался Мэддисон.

В июле «Мегафон» и «Корпорации Туризм.РФ» опубликовали совместную аналитику, согласно которой Суздаль, отмечающий в этом году 1000‑летие со дня основания, летом стал лидером по росту числа туристических поездок россиян.

«Число туристов, посетивших этот город в июне, увеличилось на 53%. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах “Золотого кольца” происходит за счет гостей из столицы. Так, в Суздаль поток москвичей вырос на 48% по сравнению с прошлым годом», — говорится в релизе.

В администрации Суздальского района подтвердили RTVI, что поток туристов в последние годы увеличивается, а празднование 1000-летнего юбилея города отмечено на федеральном уровне.

Там признали, что в праздничные дни и во время локальных событийных мероприятий, «включая Международный праздник огурца», гостиницы бывают полностью загружены.