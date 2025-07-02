В Тюменской области многофункциональный центр «Молодежь Тобольска» приглашает на работу помощником фотографа, чтобы фиксировать экстремистские надписи и различные нарушения. Глава учреждения Ольга Колчанова рассказала RTVI, что на эту вакансию нанимают подростков, эта практика существует минимум три года.

«У нас работают отрядами, это дети с 14 до 18 лет. Мы ежегодно предоставляем им рабочие места, они занимаются фотосъемкой. А еще у нас есть отряд антиграффити. И эти детишки [помощники фотографа] ходят по городу, снимают, где есть граффити, надписи всякие, а за ними потом идет бригада антиграффити и смывает это все», — отметила она.

Благодаря этим мерам, добавила Колчанова, граффити в Тобольске практически исчезли.

Что касается вакансии «помощник фотографа», то она, по словам Колчановой, существует минимум три года. Собеседница RTVI рассказала, как выглядит этот процесс: дети работают с 9 до 12 часов, с ними находится бригадир и другие взрослые, которые их сопровождают.

На вопрос, взаимодействуют ли они с полицией в этих вопросах, Колчанова ответила отрицательно.

Снятые материалы, по ее словам, отправляют в разные департаменты в зависимости от «серьезности» зафиксированных на них нарушений.

«У нас отдел молодежной политики, мы взаимодействуем со всеми департаментами. Если есть то, что мы не можем, например, устранить сами, тогда информацию передаем в профильные департаменты. Это могут быть данные об открытых люках, нескошенной траве, по ЖКХ что-то, например, и так далее», — объяснила она.

2 июля телеграм-канал «Тюмень — богатый регион» обратил внимание на то, что принадлежащий мэрии центр «Молодежь Тобольска» опубликовал на портале Роструда вакансию «Помощник фотографа».

Среди обязанностей: «выявлять и фиксировать на фото надписи экстремистских призывов», а также «факты распространения психоактивных веществ через «наружную рекламу» на зданиях и сооружениях города».

Кроме того, работнику предстоит «оказывать содействие государственным структурам» по отслеживанию в Тобольске «противоправной информации, а также выявлять места с нарушениями правил в области дорожного движения».

Работа не требует какого-либо образования или квалификации, но просят справку об отсутствии судимости. Смена — 10 дней, за каждый из которых обещают платить по 5,6 тыс. рублей.