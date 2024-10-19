Власти Юрьев-Польского (Владимирская область) попросили у жителей новогоднюю ель в подарок, чтобы решить сразу две задачи — сэкономить и помочь тем, кому хвойное дерево мешает на участке. Об этом RTVI рассказал глава города Анатолий Трофимов. Горожане раскритиковали просьбу, сделав вывод, что в бюджете нет денег даже на искусственную ель.

«Мы предложили этот вариант для решения сразу двух вопросов. Зачастую граждане избавляются от взрослых красивых елей по причине перероста или неудобств на своих участках, порой из-за предстоящей застройки, и мы ищем именно такой вариант, чтобы не тратить бюджетные средства напрасно, не уничтожать нужные живые деревья и помочь кому-то из жителей с вывозом проблемного дерева», — рассказал Трофимов.

Глава Юрьев-Польского пояснил, что вывоз больших деревьев на длинномере (грузовике с удлиненным кузовом) из леса — это сложная процедура, поэтому мэрия и подбирает «более приближенный к дорогам вариант».

Комментируя претензии горожан, Трофимов признал, что на новую искусственную ель хорошего качества денег в бюджете «действительно нет».

«Но комментарии об отсутствии средств не соответствуют действительности. Мы традиционно используем живую ель ежегодно на главной площади города, и возможность ее установки без посторонней помощи у нас имеется», — подчеркнул глава города.

«Никто не попрошайничает»

16 октября администрация Юрьев-Польского через «ВКонтакте» обратилась к горожанам с просьбой передать бесплатно Службе по благоустройству города ель высотой 8—12 метров, чтобы поставить ее на новогодние праздники на традиционном месте у стен Михайло-Архангельского монастыря в центре города.

В сообщении отмечалось, что речь идет о тех деревьях, которые мешают гражданам, предупредив, что коллективные сады не подойдут, потому что «туда техника заехать не может». Также власти города предупредили, что возьмут все расходы по спиливанию и перевозке елки на себя.

Судя по комментариям к посту, жители Юрьев-Польского возмутились просьбой: кто-то возмутился, что не ставят искусственную ель, еще один пользователь заявил, что «на СВОшников у них небось деньги есть», другие предположили, что в городской казне закончились деньги. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал идею, а один человек предложил вместо ели «березу, даже две».

Директор местной Службы по благоустройству города Владимир Лукьянов сообщил «Шестому каналу», что раньше ели бесплатно давали местные лесные хозяйства, но потом «возникла такая идея, что у кого-то на участках, придомовых землевладениях есть, например, елка, которая уже выросла».

«Ее с участка частного вывезти стоит немалых денег, а мы приезжаем и ее забираем. Это, в том числе, с целью экономии бюджетных средств, но ни в коем случае никто не попрошайничает», — подчеркнул он.

Лукьянов также заявил, что искусственную ель ставить не будут, потому что это дорого и хранить ее нужно в специальном помещении. По его словам, им уже поступили некоторые предложения, сейчас они определяются с выбором.