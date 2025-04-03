В уголовном деле о мошенничестве, заведенном на руководство инвестфонда «Благополучие», появилось пять новых фигурантов, рассказал RTVI юрист Денис Корсун. Трое из них находятся в розыске, а двое — под домашним арестом и подпиской о невыезде. Потерпевшие теперь просят возбудить уголовное дело об организации преступного сообщества.

Новые фигуранты

Один из руководителей инвестфонда «Благополучие» Виталий Соколовский был арестован еще в сентябре 2023 года. Ему вменяется мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В показаниях пострадавших (есть в распоряжении RTVI) говорится, что Соколовский был генеральным партнером и одним из бенефициаров фонда. Из материалов дела следует, что он «от имени „Благополучия“ заключал договоры займа с частными инвесторами», а затем похищал переданные ему суммы денег, писал «Коммерсантъ».

Компаньон Соколовского Виталий Павлов, который представлялся пострадавшим руководителем «Благополучия», находится в розыске с 10 марта 2023 года. Ему заочно предъявлено обвинение по той же статье о мошенничестве.

Помимо Павлова и Соколовского, как стало известно RTVI, в деле появилось еще пятеро фигурантов, которым предъявили обвинение в мошенничестве. Р. Ю. Остапов объявлен в международный розыск, А. В. Опарин и А. В. Самсоник — в федеральный, а Р. Н. Игнатьев и Е. В. Зайнитдинова находятся под домашним арестом, с них взята подписка о невыезде

В обращении к замглавы МВД, начальнику Следственного департамента МВД Сергею Лебедеву пострадавшие писали, что «обладают сведениями», подтверждающими причастность к совершению преступления еще более десяти человек, многие из которых работали в региональных офисах «Благополучия» в Краснодаре, Сочи и других городах. В письме говорится, что «об указанных фактах неоднократно сообщалось в следственные органы», однако «сведения о совершении преступлений на территориях субъектов» не принимаются ими во внимание.

В связи с появлением новых фигурантов, потерпевшие просят возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении всех руководителей инвестфонда «Благополучие», а также привлечь к ответственности других лиц, входивших в организацию, за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст 210 УК РФ).

Как работала пирамида

Москвичка Ольга стала клиентом «Благополучия» в 2020 году. О деятельности инвестфонда ей рассказали знакомые, которые на протяжении нескольких лет вкладывали в него деньги. Доверяя их опыту, Ольга тоже решила «вложиться в крипту» и договорилась о встрече с руководителем фонда Виталием Павловым, который окончательно убедил женщину в правильности ее решения.

Сам Павлов, согласно показаниям Ольги (их копия есть в распоряжении RTVI), говорил, что суть деятельности фонда заключается в «игре на разнице курсов криптовалют» (арбитраж криптовалют), приобретенных на деньги инвесторов. Так, по словам Павлова, аналитики «Благополучия» определяли, в какое именно время сделки обеспечат сверхприбыль. Затем ее якобы распределяли между всеми членами фонда — каждому вкладчику обещали 12% в месяц от вложенных средств.

В материалах дела говорится, что для убедительности Павлов показывал Ольге ролики и фотографии, где «люди приобретали автомобили за половину стоимости (вторую часть стоимости имущества якобы покрывал фонд по программе „Мечта за 50“), дома, яхты и самолеты».

По словам Ольги, первое время выплаты действительно приходили «переводами от неизвестных лиц», однако «основные суммы так и не были возмещены».

Кроме того, руководители «Благополучия» «на протяжении почти двух лет» устраивали для членов фонда мероприятия, на которых «разыгрывали дорогие подарки денежные средства». Такая деятельность, по версии следствия, была необходима, чтобы продолжать привлекать новых «членов». На одном из таких мероприятий, которое проходило в усадьбе «Тайны Рублева», руководство «Благополучия» представило вкладчикам биржу Intelex для самостоятельной торговли криптоактивами. Согласно материалам дела, регистрация в Intelex для инвесторов «Благополучия» была обязательной. «Входная цена» составляла от $300 до $1000, а денежные средства в иностранной валюте передавались руководителю фонда Виталию Павлову.

Согласно материалам дела, инвесторы «Благополучия» вносили в фонд от 2,5 млн до 100 млн рублей. Общая сумма материального ущерба, установленного следствием по 50 преступлениям, составила более 320 млн рублей.

Схема, по которой работал инвестфонд «Благополучие» — достаточно широко распространена. Согласно подсчетам Центробанка России, количество субъектов с признаками нелегальной деятельности в 2024 году выросло в 1,6 раза (по сравнению с 2023 годом). Среди них оказалось более пяти тысяч финансовых пирамид, около двух тысяч нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и полторы тысячи черных кредиторов.

«Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы — одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций», — говорится на сайте ЦБ.

Чаще всего мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в телеграм-каналах, но также в отчете говорится о возвращении схем «с холодными» обзвонами.