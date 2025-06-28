Наезды на животных — один из немногих видов ДТП, число которых растет в России уже несколько лет подряд. Где и почему встреча автомобиля и фауны чаще всего ведет к трагическим последствиям и все ли делается, чтобы риски таких ДТП были сведены к минимуму — в материале RTVI.

Убивают все на своем пути

Прежде чем стать одним из самых известных серийных убийц, Джеффри Дамер подбирал на автодорогах трупы животных. Его увлечение тогда считали странным, но общественно полезным: животных и в 1970-е годы сбивали часто. С ростом скоростей проблема только усугубилась.

Сегодняшний среднестатистический водитель, каким бы гуманистом он ни был, — тоже серийный убийца, только не людей, а представителей фауны. Как минимум насекомых, которых привозит с трассы каждый автомобиль. В решетки радиаторов часто попадает самая разная живность — совы, лисы, летучие мыши и даже волки.

Некоторым удается выжить. Но и гибнет немало. В одном охотничьем журнале посчитали: на каждые 100 км автодороги приходится 20—40 раздавленных лягушек и жаб, по 2-3 мелкие птички, столько же ежей. А в сезон — и по 2—3 трупа диких млекопитающих, над которыми уже кружатся падальщики.

В официальную статистику эти смерти не попадают.

Статистика как вершина айсберга

Наезды на животных в отчетности ГИБДД занимают менее 1% от всех происшествий. В 2024 году, например, было зарегистрировано всего 841 такое происшествие, в котором погибли 100 человек, были ранены 1077.

Рост начался после 2016 года, когда было зарегистрировано всего 362 ДТП с 26 погибшими и 472 пострадавшими. Таким образом, за 8 лет цифры выросли более чем в 2 раза по числу ДТП и раненых в них, а по погибшим — почти в 4.

Эти цифры — лишь вершина айсберга, подводная часть которого проявляется, как только свои цифры называют другие структуры. По данным министерства экологии и природопользования Московской области, например, в 2022 и 2023 гг. в регионе зафиксировали 309 и 312 аварий с дикими (только с дикими!) животными. (По данным ГИБДД — всего лишь 16 и 20 соответственно.)

Власти Бурятии ежегодно фиксируют около 200 дорожных аварий с лошадьми и коровами. Тода как в отчетах ГИБДД в 2023 и 2024 гг. указано лишь 15 и 23 наезда на животных.

В то же время ДТП, попавшие в отчетность Госавтоинспекции, характеризуются тяжелыми последствиями (гибелью и увечьем людей). Так что постоянный их рост на фоне общего снижения аварийности теперь беспокоит госорганы все сильнее. Тем более что предупредить такие аварии сложнее, чем многие другие.

Для жертв ДТП с животными как нельзя кстати подходит вечное булгаковское: «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен».

Зачастую человек успевает только увидеть зверя, а среагировать — нет. Нет секунды даже чтобы нажать на тормоз. Видеорегистраторы фиксируют (а выжившие рассказывают) мгновение, которое происходит с момента появления животного до столкновения с машиной. Именно так 22 июня 2025 года на трассе Чита—Иркутск погиб известный квнщик Валерий Гуляев. Его супруга получила перелом позвоночника. На дорогу перед их «Тойотой Камри» выскочила лошадь.

Людей не спасают даже навыки контраварийного вождения. В мае 2014 года от лося, выскочившего на трассу А-107 в Подмосковье, не увернулся на мотоцикле BMW известный гонщик Максим Травин.

Появления животных теперь можно ожидать практически на любой трассе. Два года назад интернет облетело видео: 18 июня 2023 года сразу четыре лося попытались перебежать МКАД. Ехавшие в одном направлении водители успели их заметить и пропустить, а на встречный поток, несущийся со скоростью 100 км/час, двое сохатых буквально приземлились из-за барьерного ограждения. Автомобили начали тормозить, и это спасло двух других лосей, убежавших в лес.

Обратная сторона дорожного бума

На рост ДТП с животными обратили внимание в ковидные времена, когда произошел скачкообразный рост всех показателей ДТП с животными — в полтора-два раза. Его объясняли одновременно локдауном, во время которого дороги опустели. Однако после снятия ограничений наездов на животных меньше не стало. Наоборот — цифры продолжили расти, пусть и не так быстро как в 2020 году.

В научных публикациях назвали другие причины, прежде всего бурное дорожное строительство, что стимулировало и автомобилизацию населения. В 2000-2018 гг., по данным Росстата, протяженность автодорог страны выросла в 2,6 раза — с 584 тысяч до 1,53 млн км. И это оказалось проблемой для животных. Еще до ковида об этом писали в исследованиях МАДИ: «Автомобильные дороги создают преграду или существенный барьер для животных, вследствие чего возрастает риск ДТП с их участием». Центр охраны диких животных обратил внимание: традиционные ареалы обитания зверей оказались поделены скоростными трассами.

Какие трассы и в каких регионах сегодня представляют наибольшую опасность?

Трассы звериной смерти

Анализ базы портала ФГИС СКДФ, проведенный RTVI, показал, что больше всего наездов на животных с января 2022 года и по конец апреля 2025-го произошел на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо». Зарегистрировано 59 наездов с участием более сотни машин, в которых погибли 6 человек, ранены были 43. (Возможно, показатели еще выше: некоторые данные в базу ФГИС не внесены.)

Еще 40 ДТП произошли на федеральной трассе Р-176 «Вятка», 31 — на М-7 «Волга». По 30 наездов — на Р-22 «Каспий», Р-215 «Астрахань — Махачкала» и Р-217 «Кавказ». Немногим меньше — на М-8 «Холмогоры» (29), М-9 «Балтия» (27), М-5 «Урал» (25). 37 раненых насчитали в 30 ДТП с участием 64 машин на трассе Р-215 «Астрахань — Махачкала».

В то же время, если пересчитать количество инцидентов с животными на 100 км каждой трассы, то самыми опасными окажутся другие маршруты. М-5 «Урал», например, тянется на 3 314 км по территории 12 регионов, и в пересчете на 100 км здесь выходит всего 0,8 ДТП.

Почти столько же наездов на животных — 24 ДТП — зарегистрировано на Р-23 «Санкт-Петербург — граница с Республикой Беларусь». Но эта трасса в 4 раза короче и проходит по территории всего двух областей — Ленинградской и Псковской.

Лидером по числу наездов на животных на 100 км пути и вовсе оказалась одна небольшая трасса в границах одного региона.

Ищите корову

Домашний скот на дорогах представляет не меньшую опасность, чем дикие особи. И именно он сделал одной из самых опасных федеральную трассу А-162 «Владикавказ — Алагир», соединившую крупнейшие города Северной Осетии — Алании. На 36 км дороги за три с лишним года здесь произошло 19 наездов на животных, в которых погибли 4 человека, ранены были 42. (Это не считая тех ДТП, которые были спровоцированы попытками водителей избежать наезда на фауну, а в результате столкнувшимися с другими препятствиями.)

Одно из самых резонансных ДТП в Алании произошло в январе 2023 года. В стадо коров на проезжей части въехал рейсовый микроавтобус, который тут же нагнал еще один. Пострадали 6 человек.

Свободный выпас скота, в том числе и на федеральных трассах, — явление распространенное в Алании. С недавних пор в регионе даже стали практиковать штpaфcтoянки для бродячего скота.

Не удивительно, что именно в Алании возник резонансный судебный процесс, в ходе которого одна корова посмертно была признана судами источником повышенной опасности (и тем самым приравнена к автомобилю). И хотя Верховный суд усомнился в таком определении погибшей, прецедент символичен.

Между тем, коровы и лошади множат число ДТП не только в Алании. Это проблема многих сельскохозяйственных регионов, где практикуется свободный выпас скота. В том числе — Дагестана, Бурятии, Забайкалья, Калмыкии, Астраханской области и др.

В Бурятии за три года произошло 60 ДТП, в которых пострадали 83 человека, погибли 5 человек. В Калмыкии — 50 ДТП с 8 погибшими и 62 пострадавшими. В Бурятии для буренок тоже есть штрафстоянки.

А на втором месте по статистике ГИБДД за три года находится Дагестан. С 2022 года в 80 ДТП в республике погибли 13 человек, ранены были 116. Основную лепту в аварийность в этом регионе вносят автодороги Р-215 и Р-217. Как и в Алании, происходят и ДТП с большим числом пострадавших. В октябре 2022 года в корову на трассе «Астрахань — Махачкала» врезалась и вылетела с дороги «Газель», после чего перевернулась. Госпитализировать пришлось 8 человек.

Осторожно, Тверская область!

Среди регионов лидером по наездам на животных — в общей сложности 96 ДТП — стала Тверская область. В них было травмировано 130 человек, погибли 11. Причем 2024 год стал по этому показателю рекордным — 41 ДТП, в которых 8 человек погибли, 53 были ранены.

Через Тверскую область проходит сразу несколько федеральных трасс, в том числе М-10 «Россия», на которой, по данным ФГИС СКДФ, с 2022 года зарегистрировано 6 ДТП, еще 5 — на М-9 «Балтия».

Однако основную лепту в эту аварийность вносят не федеральные дороги (как в большинстве других регионов России), а региональные. И прежде всего — автодорога 4-й категории «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна», которая является туристическим маршрутом к Рыбинскому водохранилищу. С 2022 года здесь произошло не менее 12 наездов на животных с участием 21 машины, в которых погибли 2 человека. В статистику попали также и наезды на животных на внутрирегиональных дорогах «Торжок — Высокое — Берново — Старица» и «Торжок — Осташков».

В Вологодской области свою жатву собирают М-8, А-114, А-123 и другие федеральные трассы. В 72 наездах на животных погибли 6 человек, пострадали 116.

В Нижегородской люди и животные страдают на Р-177 и Р-158, в меньшей степени — на М-7. В Ярославской — на М-8 и Р-132.

Платник — не панацея

Относительно безопасными с точки зрения наездов на животных могут считаться скоростные платные трассы. Хотя погибнуть от косульих и лосиных копыт до сих пор можно и здесь. В Самарской области еще и года не прошло с открытия движения по региональному платнику «Обход Тольятти», где до сих пор отмечается низкий трафик, а три наезда на животных уже включены в базу ФГИС СКДФ.

В октябре под колесами погибла косуля, взобравшаяся по насыпи и перепрыгнувшая через металлический отбойник. И сразу два ДТП в апреле этого года спровоцировал один лось, попавший под колеса минивэна Volkswagen Caravelle. На уже мертвое животное наехал Nissan X-Trail, водитель которого не справился с управлением, столкнулся с другими машинами и перевернулся на крышу.

После этой аварии концессионер «Обхода Тольятти» поспешил напомнить, что на трассе есть специальные тоннели для миграции животных. А между тем, автомобилисты перед открытием трассы заметили, что звери свободно перебегают проезжую часть.

Федеральная М-12, судя по релизам ГК «Автодор», имеет более высокий уровень защиты. На участке трассы в Татарстане в прошлом году установили 7 переходов для животных. Тем не менее в апреле на этой дороге погибли лось и встретившийся с ним 21-летний мотоциклист из ХМАО, ехавший на Kawasaki Ninja. После этого ДТП «Автодор» распространил релиз о возможности выхода диких животных на трассы М-12 «Восток», М-11 «Нева», М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и А113 ЦКАД в Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Тульской, Новгородской, Ленинградской и Нижегородской областях. В релизе также упоминалось о повреждении защитных ограждений. Возможно, умышленном.

Кабан на М-4 с точки зрения потребителя

Тем не менее, судя по статистике, платные магистрали несут в себе меньше угроз столкновения с животными, чем другие дороги. На них появляются не только защитные сооружения и экодуки для миграции животных, но также внедряются интеллектуальные системы обнаружения животных с использованием тепловизоров, и при появлении зверя на электронное табло дороги выводится предупреждение.

Дополнительно вкладываться в системы безопасности владельцев дороги начинают стимулировать и суды. Пример подал Игорь Левенец, чей «Форд Фокус» не поделил с кабаном трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Ремонт автомобиля после этой встречи был признан нецелесообразным.

Водитель потребовал с «Автодора» и его контрагентов компенсацию за некачественную услугу. Первые три инстанции он проиграл: суды исходили из устоявшейся практики признания виновным в таких ДТП водителя, двигавшегося даже с небольшим превышением скорости.

Верховный суд РФ посмотрел на ситуацию с позиции не ПДД, а Закона о защите прав потребителей. Дело вернули на пересмотр в Коминтерновский районный суд г. Воронежа, который на этот раз решил, что с ответчиков следует солидарно взыскать и более полумиллиона на ремонт машины, и моральный вред, и штраф в 100 тысяч рублей.

Возможно, история еще не завершена: ответчики это решение попытались обжаловать. Но посыл уже задан Верховным судом.

Что делать?

Пока экодуки, сетки и искусственный интеллект пытается спасти водителей и животных на платных трассах, ГИБДД вносит свои коррективы и в работу с общей массой водителей. К призывам быть внимательнее на дороге, не нарушать скоростной режим и обращать внимание на знаки стали добавляться новые рекомендации, как избежать внезапной встречи с диким зверем. Например, использовать умные гаджеты. И воспитывать привычку во время движения смотреть не только вперед на дорогу, но и по сторонам. При определенных обстоятельствах этого навыка может хватить, чтобы вовремя заметить в стороне пару красных глаз или несущийся силуэт между деревьями, чтобы успеть нажать на тормоз раньше, чем над лобовым стеклом нависнут рога и копыта.

Людмила Николаева