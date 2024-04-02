Запрет девочкам ходить в школу, преследование женщин Министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока за «неправильное» ношение хиджаба и побивание их камнями за измену — все это «внутреннее дело Афганистана», хотя и вызывает сожаление. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал директор Второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Я понимаю ваши эмоции, тем более что вы как раз принадлежите той категории гендера, которую обижают. Но, опять-таки, давайте вернемся к международному праву. Вы допускаете, что афганцам (в целом, не только талибам*) не всё, может быть, нравится в том, как устроены дела в нашей стране? <…> Им может многое не нравиться, как наше общество обустроено, но они себе не позволяют нас поучать. <…> Поэтому если уж мы последовательно следуем в русле международного права, мы тоже не имеем права [ничего требовать], потому что формально, юридически это вмешательство во внутренние дела», — ответил Замир Кабулов на вопрос RTVI.

При этом дипломат уточнил, что «это противоречит нашим — как людей— представлениям о взаимоотношениях мужчины и женщины и о ее месте в обществе».

«Да, мы сожалеем. Но мы пытаемся добиться изменения к лучшему не через ультиматумы и требования, нажим, а через содействие по выстраиванию такой системы государственного управления, которое неизбежно само пойдет по тому пути, который нам более симпатичен», — заключил Кабулов.

Соблюдение прав женщин — ключевое условие для признания нового афганского правительства, на котором настаивают США. Приоритет для Москвы — формирование в Афганистане инклюзивного правительства, куда вошли бы все этнополитические группы в стране.

* Запрещенная в России террористическая организация