Представители левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесли в парламент законопроект, направленный на отмену понятия «супружеский долг» во французском праве. Об этом сообщает Sud Ouest.

Несмотря на то, что сейчас в Гражданском кодексе Франции нет понятия «супружеский долг», которое обязывает поддерживать сексуальные отношения со своей женой или мужем, в нем прописана обязанность супругов на ведение «совместного образа жизни».

Как отмечает автор инициативы Сара Легрен, эта формулировка может быть по-разному интерпретирована судом, в том числе как «обязанность делить постель». В связи с этим законопроект об отмене «супружеского долга» предлагает внести поправки в Гражданский кодекс, уточнив в нем, что «совместная жизнь не может быть истолкована» таким образом.

По задумке Легрен, инициатива должна помочь избежать неправильного прочтения Гражданского кодекса в делах о разводе.

«Это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с изнасилованием в браке», — пояснила член партии LFI.

Документ уже предоставлен в Национальную ассамблею. Сара Легрен успела заручиться подписями депутатов от экологистов, коммунистов и центристской партии MoDem. Помимо этого, она рассчитывает, что сможет провести более широкое обсуждение проекта.

Почему возникла такая инициатива

В 2019 году «супружеский долг» повлиял на итог бракоразводного процесса, который рассматривали в Версале. Местные апелляционный суд принял решение в пользу мужа, требовавшего развод по вине своей жены на основании того, что она в течение нескольких лет не вступала с ним в сексуальные отношения.

Женщина подавала апелляцию, но ее отменили. В январе 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оправдал француженку и осудил юстицию страны.

В ЕСПЧ отметили, что любой половой акт без согласия представляет собой форму сексуального насилия, даже в супружеской паре.

«Суд не может признать, как предлагает правительство [Франции], что согласие на вступление в брак влечет за собой согласие на будущие сексуальные отношения. Такое оправдание могло бы лишить изнасилование в браке его предосудительного характера», — говорилось в заявлении инстанции.

Вместе с тем ЕСПЧ подчеркивал, что старая, но неизменная судебная практика» в отношении супружеского долга «по-прежнему регулярно применяется судами первой инстанции и апелляционными судами».