Во Владикавказе 36-летняя местная жительница Алла Чиховиева, работающая детским психологом, напала с ножом на своего 13-летнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал «Поток».

По предварительным данным, женщина, называвшая себя нейрокоучем и работающая в детском образовательном центре, хотела убить собственного сына. Она начала себя странно вести, схватила кухонный нож и попыталась ударить им ребенка, говоря при этом, что любит его. Мальчику удалось вырваться из рук матери и выбежать в подъезд, но женщина погналась за ним.

На лестничной площадке мать прижала мальчика к стене и предприняла очередную попытку нанести ему ножевые ранения. Школьник начал звать на помощь, и его крики привлекли внимание соседа, он выбил оружие из рук женщины и оттолкнул ее от ребенка.

В результате женщину задержала полиция, позднее ее доставили в психиатрический диспансер. Врачам Чиховиева заявила, что ей страшно находиться в этом мире, и она не хочет, чтоб ее ребенок в нем жил.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.