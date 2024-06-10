Обстановка в военной сфере на Корейском полуострове становится все более напряженной — в этом задействованы внешние силы в лице США и Японии. Таким мнением с RTVI поделился посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев.

«Ситуация на [Корейском] полуострове не становится более стабильной, а совсем наоборот», — сказал посол в интервью RTVI.

По словам дипломата, для региона характерно, что «достаточно кратковременные периоды оттепели сменяются периодами конфронтации с мощным задействованием внешнего фактора в лице США и Японии».

Но теперь «эти витки напряженности становятся все более и более опасными», полагает Зиновьев.

«Положение дел на полуострове, которое складывается сейчас, имеет определенные более тревожные моменты по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше», — считает дипломат.

Во-первых, союз США и Южной Кореи начинает приобретать ядерную компоненту. По словам посла, консультационная группа из представителей Сеула и Вашингтона «всерьез обсуждает вопросы использования ядерного оружия на Корейском полуострове», а к ней хочет также присоединиться и Япония.

Во-вторых, во время совместных военных учений США и Южной Кореи американские вооруженные силы все чаще задействуют стратегические силы, в том числе способные нести атомное вооружение, бомбардировщики и подводные лодки.

Москву тревожат и действия США по созданию многосторонних военно-политических союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так США реализовывают «свою мечту о создании тройственного союза под своим руководством с вовлечением в него Японии и Южной Кореи».

«У них есть двусторонние союзные договоры, но теперь мы видим все более частые трехсторонние военные маневры — и в сфере ПВО, и обмены информацией в режиме реального времени», — отметил посол.

«Спираль напряженности на полуострове закручивается все сильнее», — заключил Георгий Зиновьев.