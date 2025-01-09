Информация о том, что ВС РФ начали бои за Суджу, не соответствует действительности. Об этом RTVI рассказали военнослужащие, принимающие участие в контртеррористической операции в Курской области. Утром 9 января в ряде российских СМИ со ссылкой на военных блогеров была опубликована информация, что якобы начались бои за Суджу «на востоке и юго-востоке города».

«Праздники прошли, кому-то захотелось хайпа. До боев за город еще далеко. Села вокруг города еще под ВСУ, сначала нужно их освободить», — рассказал RTVI военнослужащий.

С его слов также не соответствует действительности информация о полном контроле населенного пункта Погребки в Курской области.

«Когда ВСУ только выбиты из населенного пункта, нельзя утверждать, что мы его контролируем, так как нужно выдержать накат противника и удержать новые позиции. В Погребках нашего полного контроля, насколько мне известно — нет», — добавил он.

С уверенностью можно говорить о контроле ВС РФ населенных пунктов Русское Поречное, Леонидово и Кругленькое. Так же российская армия продвинулись у Малой Локни и ведет бои за Черкасское Поречное и Бондаревку. Украинский osint-проект Deep State 9 января признает потерю контроля ВСУ над Новоивановкой, Кругленьким и Леонидово.

О том, что никаких боев за Суджу не происходит подтверждает и военнослужащий в блоге Zаписки Vетерана: «По Курской области много ура-патриотических постов сегодня выходит, написанное в которых не соответствует действительности. Проще говоря, кое-кто бежит впереди паровоза. Говорить о начале боёв за Суджу еще рано».