Военный эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с тактикой ИГ*

Действия вооруженных сил Украины в Курской области соответствуют тактике террористов «Исламского государства*», рассказал «Инфо24» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«В Курской области ВСУ использовали игиловские* методы и тактику. Они заранее просачивались тайными тропами на территорию России малыми группами, создавая схроны с оружием. После этого они объединялись в более крупные отряды и поддерживали вторжение основных сил, которые заходили на танках и БТР», — пояснил эксперт.

Сотрудники спецслужб Украины активно используют методы по организации «спящих ячеек», отметил Перенджиев. По его словам, участники таких ячеек проявили себя в ходе вторжения украинских войск на территорию Курской области. В качестве возможной мерой по противодействию такой тактике политолог предложил проводить диверсионные операции на Украине.

«Нам следует забрасывать за линию фронта свои диверсионно-разведывательные группы, которые будут нарушать пути снабжения, уничтожать пункты управления, ретрансляторы связи, брать в плен высокопоставленных офицеров и так далее», — считает он.

Перенджиев также призвал руководство Вооруженных сил России использовать опыт времен Великой Отечественной войны, в ходе которой советские войска организовывали диверсионные налеты на вражеские позиции за линией фронта.

«Мы должны все время совершать такие налеты. Представьте каким бы был сильным морально-психологический удар для противника, если бы мы захватили какого-нибудь высокопоставленного украинского, американского, немецкого или французского военного и показали бы его в СМИ. Мы должны действовать», — заключил он.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать границу в Суджанском районе Курской области 6 августа. В ходе нападения были нанесены удары по российским позициям у села Николаево-Дарьино и хутора Олешня, сообщили в Министерстве обороны. Представители ведомства рассказали, что в операции ВСУ участвовали 300 военнослужащих, 11 танков и более 20 боевых бронемашин.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину об остановке продвижения ВСУ вглубь территории страны. По его словам, украинская армия атаковала границу силами 1 тысячи человек. Герасимов добавил, что потери Украины составили 315 человек и 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

По данным на 8 августа, потери Украины составили 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, сообщили в Минобороны. Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий заявил об отступлении ВСУ. По его словам, в результате нападения погибли четыре человека, около 3 тысяч человек были эвакуированы с территорий, которые подверглись атаке.