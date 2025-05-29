Московский гарнизонный военный суд закрыл процесс по делу бывшего охранника хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — борца-вольника Терхана Эльдукаева, передает корреспондент RTVI из зала суда.

В начале заседания 29 мая государственный обвинитель заявила ходатайство о закрытии процесса, так как, по ее мнению, публикации в СМИ не всегда объективны, а также могут раскрыть личности присяжных и свидетелей, некоторые из которых находятся под государственной защитой. По мнению гособвинителя, окружение подсудимого может оказывать на них давление и о такой вероятности свидетельствуют, по словам прокурора, представленные в суд материалы оперативных мероприятий.

Адвокаты подсудимого настаивали на открытом и гласном процессе. Однако судья Максим Иванов принял решение удовлетворить ходатайство гособвинения.

Его обвиняют в убийстве бизнесмена Таира Гуршумова, а также покушении на убийство его брата Тельмана Гуршумова и известного певца Авраама Руссо. Дело слушается с участием присяжных.

Терхан Эльдукаев был задержан в 2023 году. Следствие считает, что после того, как в 1996 году у Тельмана Исмаилова произошел конфликт с Таиром Гуршумовым, арендовавшим участок на Черкизоне, тот поручил своему личному охраннику Эльдукаеву найти киллеров, чтобы убить бизнесмена. 23 декабря 1996 киллер расстрелял Гуршумова и его брата из пистолета в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве. Тельмана Гуршумова врачи смогли откачать, Таир Гуршумов скончался в больнице.

Также обвинение считает, что в 2006 году Эльдукаев организовал покушение на Авраама Руссо. Заказчиком также выступил Тельман Исмаилов, так как испытывал к певцу неприязнь — тот якобы отказался от его покровительства. По версии обвинения, Эльдукаев в качестве исполнителей убийства нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. 19 августа того же года Демкин открыл огонь из автомата Калашникова по автомобилю, в котором находился Руссо. Последний был ранен, но выжил благодаря своевременной помощи медиков.

Джура и Трясников в 2023 году были осуждены на 9 и 12 лет, а дело против Демкина прекратили в связи с его смертью. Тельман Исмаилов находится в международном розыске.

Кроме того, во время следствия против Эльдукаева были выдвинуты обвинения и в похищении Руссо в 2004 году. Тогда Исмаилов пригласил певца пообедать в ресторан «Прага» на Арбате. Оттуда Эльдукаев и его люди вывезли Руссо на дачу в Апрелевку, где избили и потребовали заключить контракт на выступление с Исмаиловым. Певец отказался и его отпустили. Это дело против Эльдукаева было прекращено за истечением сроков давности. Причем, по нему отдельно успели осудить трех соисполнителей — Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова и Заура Марданова. Однако суд освободил их от наказания все по той же причине — истечение сроков.